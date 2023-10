Équipe de France : l’attitude de Kylian Mbappé surprend tout le monde

La suite après cette publicité

Après une intersaison assez mouvementée et marquée par un nouveau feuilleton lié à son avenir, Kylian Mbappé connaît un début de saison un peu étrange. Sur le papier, il cartonne, et affiche 8 buts en 9 matchs au compteur avec le Paris Saint-Germain. Seulement, le Bondynois a tout de même essuyé quelques critiques, notamment car il s’obstine, selon certains, à adopter un rôle de playmaker qui ne lui conviendrait pas forcément.

Mais avec les Bleus, difficile de critiquer le Bondynois. Pendant cette trêve, l’ancien de Monaco a encore brillé, inscrivant les deux buts de l’équipe de France face aux Pays-Bas vendredi (2-1). Au delà des stats, il a rendu une superbe copie et a été un véritable poison pour la défense néerlandaise. De quoi confirmer que c’est lui le patron en Bleu, et que ces trêves sont un véritable oasis de paix pour lui.

Mbappé est apprécié par tous !

En plus de faire l’unanimité sur le terrain, il le fait aussi dans les vestiaires. Le Parisien rapporte qu’il fédère tout le monde autour de lui en interne. La vedette du PSG a mis tout le monde d’accord, par ses prestations mais aussi par ce qu’il fait hors du terrain. Il a ainsi remporté son bras de fer face à la Fédé concernant les droits à l’image, signant un deal, aux côtés d’Antoine Griezmann, pour que les joueurs aient plus de pouvoir et de liberté de ce côté là.

Plus qu’un capitaine en solitaire, il n’hésite pas à impliquer ses coéquipiers dans les décisions, et les sonde sur de nombreux sujets. Puis, c’est lui qui est chargé de jouer les porte-paroles du vestiaire auprès du staff ou des dirigeants de la FFF. Clairement, Mbappé ne la joue pas solo et ses partenaires apprécient énormément ça. Contrairement à ce que redoutaient certains fans et observateurs, on est très loin du joueur égoiste ou mégalomane qui utiliserait ce brassard de capitaine pour se mettre encore plus en avant. Une très bonne nouvelle pour les Bleus donc !