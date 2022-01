ESTAC-OL : la réaction à chaud de Peter Bosz

Après six matches sans victoire, l'Olympique Lyonnais s'est imposé à Troyes et retrouve enfin le succès (0-1). Sans la manière, les Lyonnais ont assuré l'essentiel et permettent à Peter Bosz de respirer, lui qui était menacé sur le banc des Gones depuis plusieurs semaines. Au micro de Canal +, le technicien néerlandais a réagi après la victoire.

La suite après cette publicité

«C'est une victoire qui fait du bien. On aurait pu en marquer deux, trois ou quatre avant la mi-temps. On méritait de marquer plus, on a des occasions, mais on ne marque pas, c'est pour ça que c'était nerveux jusqu'à la fin. Le corner était leur seule occasion (pour Troyes, à la 90e minute), on a eu beaucoup d'occasions. On a bien travaillé, on n'a pas pris de buts, surtout dans le dernier quart d'heure et c'est bien. Dans un grand club, on a toujours de la pression, donc il n'y a pas de problème», a-t-il expliqué.