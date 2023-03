Quand Erling Haaland et Thierry Henry chambrent Carragher et Richards

La suite après cette publicité

5 buts marqués en un seul match. Et encore, Erling Haaland aurait sans doute pu faire mieux si Pep Guardiola n’avait pas décidé de le préserver en le faisant sortir dès la 63e minute. Le Norvégien a réalisé une performance d’exception puisqu’il est seulement le 3e joueur de l’histoire à réaliser pareille performance en Ligue des Champions après Leo Messi et Luiz Adriano. De quoi arriver tout sourire en débarquant sur le plateau de CBS Sport juste après le coup de sifflet final et de chambrer Jamie Carragher et Micah Richards avec l’aide de Thierry Henry, tous présents sur le plateau. «C’est un sentiment incroyable. Je crois que tu es le seul à savoir comment marquer beaucoup de buts donc…» s’amuse-t-il avec l’ancien buteur des Gunners, complètement hilare. Une remarque qui a fait mouche auprès des deux anciens défenseurs.

Le ton est vite revenu à la normale, Haaland commentant sa prestation. Il rappelle qu’il aurait même pu faire mieux. «Tout d’abord, on gagne 7-0. On envoie une sorte de message dans ce tournoi, la Champions League, que j’aime beaucoup. C’est une sorte de message pour dire qu’on peut marquer sept buts et ce n’est pas facile à faire. En première mi-temps, j’aurais pu marquer plus. Le gardien a arrêté un tir, il y a aussi eu un rebond sur une frappe de Gundo (Gündogan) où j’aurais pu en faire un peu plus si j’avais sauté un peu plus. Il y a aussi un centre de Kevin (De Bruyne) que j’aurais pu reprendre. J’aurais pu marquer deux buts de plus. Il y a des possibilités mais sur le terrain personne ne sait ce qu’il va se passer. Dans mon esprit, je suis tourné sur le prochain match et pour faire un peu plus, rester affamé. Peut-être que quelqu’un serait heureux de marquer cinq buts, mais tu dois en vouloir un de plus.» Il n’était même pas rassasié… c’est dire l’appétit du bonhomme.

