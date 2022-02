Manchester United : Ralf Rangnick veut pousser Cristiano Ronaldo sur la touche

La suite après cette publicité

2022 ne sourit pas vraiment à Cristiano Ronaldo. Le Portugais, auteur de 14 réalisations lors de ses 20 premières sorties depuis son retour à Manchester United l'été dernier, affiche un triste bilan depuis le début de l'année civile, n'ayant trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise en dix apparitions. Ce gros coup de moins bien, Ralf Rangnick l'a bien noté.

Le manager intérimaire des Red Devils ne dispose toutefois pas d'un concurrent suffisamment en forme et en verve - Edinson Cavani (35 ans) est très souvent blessé ces dernières semaines, Marcus Rashford (23 ans) peine à se remettre de son dernier Euro et de son opération à l'épaule et Anthony Elanga (19 ans) est davantage vu comme un joueur d'aile - pour mettre l'international lusitanien (184 sélections, 115 buts) sur le banc de touche.

Rangnick a vu ses limites

L'Allemand, qui deviendra consultant sportif de la direction mancunienne au 1er juillet, considère cependant, selon le Manchester Evening News, que le quintuple Ballon d'Or, sous contrat jusqu'en juin 2022 (avec une année supplémentaire en option), ne peut pas être le leader d'attaque de MU la saison prochaine. Le technicien, qui a plusieurs fois mis sur le banc ou remplacé la star, a déjà fait savoir à ses supérieurs qu'ils devaient absolument se renforcer cet été avec un buteur plus jeune, conseillant donc de mettre de côté leur actuel n° 7.

Être un second choix, le natif de Funchal ne l'acceptera sans doute pas. D'ailleurs, ces dernières semaines, il a sans doute senti le vent tourner puisqu'il s'est entretenu avec son représentant Jorge Mendes, qui a lui-même discuté avec le club à ce sujet. Quelques clubs européens seraient déjà à l'affût pour le récupérer. Les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Manchester United risquent de ne pas durer très longtemps...