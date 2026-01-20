Chelsea : Raheem Sterling pourrait rebondir à Naples

Naples est en discussions pour un possible prêt de Raheem Sterling, selon Sky Sport Italia. L’ailier anglais de 31 ans, écarté du groupe à Chelsea depuis son retour de prêt d’Arsenal, figure parmi plusieurs pistes étudiées par le club italien dirigé par Antonio Conte. Sterling n’entre plus dans les plans des Blues et il pourrait bel et bien rebondir en Serie A.

Le joueur privilégierait un retour dans le sud-est de l’Angleterre pour rester proche de sa famille, comme lors du dernier mercato estival lorsque West Ham, Fulham ou encore Crystal Palace étaient évoqués. En effet, un départ vers Fulham ce mois-ci est évoqué, mais l’intérêt réel du club londonien reste à confirmer. Affaire à suivre.