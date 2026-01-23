De Ballon d’Or 2024 à maillon faible de Manchester City, la chute spectaculaire de Rodri

Manchester City ne vit pas sa meilleure période en ce moment. Déjà en manque de résultats ces dernières semaines, alors qu’il avait recollé à Arsenal au classement avant le Boxing Day, le club de Pep Guardiola a sombré le week-end dernier dans le derby de Manchester. Les Sky Blues n’ont jamais existé face aux Red Devils (2-0) pour afficher un visage franchement inquiétant. Trois jours plus tard, nouvelle désillusion mais cette fois-ci en Ligue des Champions sur la pelouse de Bodo/Glimt (3-1), l’un des petits poucets de la compétition. Une fois encore, le collectif s’est décomposé avant de s’incliner logiquement.

En échec tout au long de ces deux dernières rencontres, Erling Haaland, fatigué, symbolise à lui seul la perte de vitesse vertigineuse de City. Ce n’est pas le seul cadre qui inquiète, d’autant que le manque de réussite du Norvégien est sans doute passager. On parle ici du cas Rodri, lequel a lui aussi vécu deux naufrages successifs. Face au revenant Kobbie Mainoo, il a fait son âge, lui qui n’a que 29 ans pourtant. Le milieu de terrain a souffert le martyre à essayer d’éviter le pressing adverse. Ce fut même pire en Norvège, où il a laissé ses partenaires à dix à l’heure de jeu, après avoir écopé de deux avertissements en deux minutes.

Guardiola : «Donnez-lui du temps»

«Onze mois! Onze mois de blessure! Donnez-lui du temps. Il reste le meilleur, le défend Pep Guardiola ce vendredi en conférence de presse, à la veille de recevoir Wolverhamtpon (samedi, 16h) en championnat, admettant que le cadre n’a pas encore retrouvé ses bonnes dispositions. Il le veut (d’être au meilleur de sa forme). Donnez-lui du temps, ça fait onze mois. Il a besoin de temps pour récupérer.» C’est bien simple, depuis son retour de blessure, le Ballon d’Or 2024 est méconnaissable. Il n’est pas du tout au point physiquement, et sa technique et sa vision ne suffisent pas à compenser.

Le maître à penser n’a jamais été un joueur rapide mais son intelligence et sa qualité de pied parvenaient à en faire un élément indispensable aussi bien dans son club comme lors du triplé en 2023, qu’en sélection avec qui il a remporté l’Euro 2024, en étant sacré meilleur joueur de la compétition. Garant de l’équilibre collectif et lanceur de jeu dans ses équipes dominantes, Rodri ne retrouve pas encore sa vitesse d’exécution d’avant sa lourde blessure. Victime d’une rupture du ligament croisé en septembre 2024, il a vécu une saison blanche l’an passé (53 matchs manqués) et sa récupération a pris plus de temps que prévu.

Rodri ne retrouve pas son niveau

Manchester City espérait le revoir avant la fin de l’exercice avant de se rendre à l’évidence. L’Espagnol n’était pas prêt. Sa reprise en août ne s’est pas bien passée non plus au point qu’il a dû faire un retour express à l’infirmerie. À son retour, c’est cette fois un problème à l’ischio que l’a tenu éloigné des terrains pendant deux mois, entre novembre et décembre (déjà 20 matchs ratés cette saison). Cette fois, il est opérationnel mais le manque de rythme et les longs arrêts successifs l’ont diminué. Les résultats parlent d’eux-mêmes. Depuis le retour de Rodri sur le terrain, les Cityzens n’ont pas gagné le moindre match de Premier League (trois nuls et une défaite).

Pour autant, Guardiola refuse d’accabler celui qui était encore considéré comme le meilleur joueur du monde il y a 18 mois. Rodri n’est pas l’unique problème de son équipe. «Je sais pourquoi nous avons des difficultés actuellement. Je sais, à 100 %, ce qui s’est passé avec l’équipe. Je le sais. (…) Quand l’équipe ne gagne pas, ce n’est pas la faute d’un seul joueur. C’est l’affaire de tous», martèle le Catalan ce vendredi. City cumulait 11 absents dans le cercle polaire. Le mercato avec les venues d’Antoine Semenyo et de Marc Guehi, ne résoudra pas tous les problèmes non plus, à commencer par la perte de niveau vertigineuse de Rodri.