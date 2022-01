Premier League : Wolverhampton s'offre Manchester United à Old Trafford

Alléchante affiche en clôture de la 21ème journée de Premier League où Manchester United (7e, 31 pts) accueillait, dans son antre d'Old Trafford, Wolverhampton (9e, 25 pts) ce lundi à 18h30. Un duel entre deux formations placées en première partie de tableau mais aux dynamiques bien opposées. A domicile, les Red Devils n'avaient plus perdu la moindre rencontre depuis le 6 novembre dernier, en championnat, contre Manchester City (0-2) et sortaient d'une série de 6 matchs sans défaite en PL (4 victoires, 2 nuls). En face, les Wolves ayant vu leurs 2 dernières rencontres (contre Watford et à Arsenal) reportées en raison de nombreux cas de Covid-19, restaient sur une dynamique négative avec une seule victoire lors des six derniers matches. Pour cette rencontre, Ralf Rangnick, qui n'a pas encore connu la défaite avec les Mancuniens, alignait un 4-4-2 où Jones effectuait son grand retour, après une disette de 712 jours, dans la charnière centrale aux côtés de Varane. Bien accompagné par Greenwood et Sancho, présents sur les ailes, le duo Ronaldo-Cavani débutait en pointe.

De son côté, Bruno Lage optait pour un 3-4-3 avec une défense à trois centraux composée de Kilman, Coady et Saïss. À noter également la présence de l'ancien Monégasque Joao Moutinho dans l'entrejeu. Une partie qui commençait sur un rythme intense où les Mancuniens se signalaient une première fois en contre mais la frappe de Sancho était bien contrée par Coady (7e). Dans la foulée, les Wolves répondaient par l'intermédiaire de Podence. Côté gauche, l'ailier portugais percutait mais sa tentative était parfaitement détournée par De Gea, vigilant sur sa ligne (12e). Pas le temps de respirer que sur le corner suivant, Neves déclenchait une reprise de volée limpide, là-encore, superbement claquée par le dernier rempart mancunien (13e). Au fil des minutes, les visiteurs prenaient clairement le contrôle du jeu et les situations se multipliaient sur le but de De Gea. Peu après le quart d'heure de jeu, Semedo filait à son tour en contre mais butait, lui-aussi, sur le portier espagnol, impérial en début de rencontre. Symbole de cette domination des hommes de Bruno Lage, à la demi-heure des jeu, les Red Devils ne pouvaient se targuer que de trois tentatives contre dix pour leur adversaire du soir.

Manchester United pris par la meute des Wolves !

Bousculés de toute part, les Red Devils étaient même proches de commettre l'irréparable quand Ronaldo remisait maladroitement en retrait mais Jimenez, servi par Marçal, voyait finalement sa tête passer de peu à côté du but mancunien (35e). Portés par un grand Moutinho, les Wolves continuaient d'accélérer mais la troupe de Ralf Rangnick, repliée sur ses buts, parvenait malgré tout à conserver le match nul à la pause (0-0). Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. Amorphes dans le jeu, les Mancuniens subissaient les assauts des Wolves, souvent emmenés par Podence. Peu inspiré collectivement, Manchester United imprimait une possession de balle stérile et les occasions franches se faisaient rares dans cette seconde période. Peu après l'heure de jeu, une nouvelle fois trouvé depuis le côté gauche, Jimenez était tout proche de placer une reprise de la tête mais Shaw sauvait, in-extremis, les siens (64e). Dominés depuis le début de cette rencontre, les hommes de Ralf Rangnick allaient pourtant se signaler coup sur coup pour la première fois du match. Tout juste entré en jeu, Fernandes, trouvé par Matic en retrait, voyait son plat du pied s'écraser sur la barre transversale de Sá (67e).

Dans la foulée, sur un coup franc parfaitement frappé, Ronaldo s'élevait plus haut que tout le monde et ouvrait la marque, mais le Lusitanien était finalement signalé hors-jeu (68e). Portés par Fernandes, maître à jouer de l'entrejeu mancunien, les Red Devils affichaient un visage plus séduisant mais ne parvenaient, pour autant, à se montrer décisif. A l'entrée du dernier quart d'heure, Saiss pensait même récompenser les efforts des siens mais son coup franc frappé du gauche heurtait la barre de De Gea, présent sur la trajectoire (75e). En fin de rencontre, les débats s'équilibraient largement mais sur un nouveau ballon mal négocié par Jones, Moutinho, plein axe, armait une frappe croisée qui laissait le portier mancunien impuissant (0-1, 82e). Solides dans les derniers instants malgré un ultime coup franc de Ronaldo (90+5e), les Wolves s'offraient une courte mais précieuse victoire. Avec ce succès (1-0), Wolverhampton se hisse à la huitième place avant de recevoir Southampton lors de la 22ème journée. De son côté, Manchester United stoppe sa série d'invincibilité à domicile et stagne à une décevante septième place en Premier League. Première défaite pour Ralf Rangnick avant d'affronter Aston Villa le 15 janvier prochain.

