Manchester United : Ralf Rangnick vole au secours de Raphaël Varane

Manchester United a sans doute réalisé un très joli coup en recrutant Raphaël Varane (28 ans) l'été dernier. Seulement pour le moment, le Français affiche un niveau proche de ses derniers mois au Real Madrid, c'est-à-dire pas terribles. Le Varane impérial de la Coupe du monde 2018 est désormais loin et il est vrai qu'un changement de club dans une carrière après 10 ans passés en Espagne pouvait sembler opportun, lui qui a été acheté environ 40 M€.

Seulement après une demi-saison en Angleterre, le défenseur central est à l'image de son club, irrégulier. Il a en plus de cela connu deux blessures relativement longues, une à l'aine et surtout la seconde à l'ischio, le privant de deux mois de compétition. Revenu contre Newcastle, le Français a passé un après-midi compliqué car si son club a fait match nul 1-1, c'est bien lui qui est à l'origine de la perte de balle sur le but adverse. De quoi alerter Ralf Rangnick qui a pris la défense de son joueur.

Rangnick défend Varane

«Raphaël n’a pas joué lors des cinq ou six dernières semaines, et même avant le match de Tottenham, il était blessé. Oui, il a fait une erreur avant le premier but qu’on a encaissé. Mais à part ça, je pense qu’il était ok. Je ne dirais pas qu’il a été exceptionnel, et ça vaut aussi pour Harry (Maguire), mais ils ont été ok», a tenté d'expliquer le technicien allemand en conférence de presse, à la veille de la réception de Burnley, match comptant pour la 20e journée de Premier League.

D'après le nouvel entraîneur des Red Devils, il s'agit surtout de trouver une solution collective. «Notre problème a été que nous avons permis trop de phases de transition et ce n’est pas un souci de charnière, c’est un problème d’équipe, qui part même de l’attaque et de la zone offensive de notre milieu de terrain. Je ne pense pas qu'il soit logique aujourd'hui de parler de la performance individuelle des joueurs. Nous devons nous améliorer en équipe». De retour de blessure, Varane doit vite se mettre à niveau, lui qui vit pour la première fois de sa carrière cette période si particulière du Boxing day et l'enchaînement des matches.