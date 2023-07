Sofyan Amrabat rêve toujours du FC Barcelone

Après avoir déjà animé le mercato hivernal comme révélation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le milieu de terrain international marocain Sofyan Amrabat continue de déchaîner les passions dans cette fenêtre estivale. En effet, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur notre site ces dernières semaines, le FC Barcelone, Manchester United ou encore l’Atlético de Madrid jouent des coudes pour s’offrir les services du joueur de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec la Fiorentina.

La suite après cette publicité

Et selon nos informations, les Reds Devils sont revenus à l’attaque pour le Lion de l’Atlas aux 49 sélections, puisque ce dernier aurait une proposition mancunienne dans les mains. Néanmoins, le principal concerné ne souhaite pas accepter cette offre, tout comme celle d’Al-Ahli, promu en Saudi Pro League et déjà détenteur de Roberto Firmino et Edouard Mendy. Pour le moment, la sentinelle de la Viola rêve toujours du FC Barcelone en priorité, suivi des Colchoneros.

À lire

Manchester United annonce l’arrivée d’André Onana