Accord Strasbourg-Southampton pour le transfert de Sékou Mara

Après deux ans d’exil en Angleterre du côté de Southampton, Sékou Mara (22 ans) va faire son grand retour en France ! Récemment, nous vous révélions en exclusivité que plusieurs clubs français avaient manifesté leur intérêt pour l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, à savoir Lens et Strasbourg. De leur côté, les Saints étaient ouverts à un départ de leur joueur, mais uniquement sous la forme d’un prêt.

Eh bien, nous sommes en mesure de vous annoncer que ce sont les Alsaciens qui ont remporté la bataille, après une affaire initiée par Chelsea (dont le propriétaire est le même que celui de l’actuel 8e du classement de Ligue 1). Et il ne s’agit pas d’un prêt ! Selon nos informations, un accord a été trouvé entre les deux pour un transfert définitif de l’ordre de 12 M€. Une opération qui permettra donc à l’écurie anglaise de récupérer la somme investie sur le Frenchie en 2022. Il ne reste désormais plus qu’à Mara et au RCSA à se mettre d’accord sur les modalités contractuelles et l’affaire pourrait être bouclée dès ce week-end.