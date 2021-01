Journal du Mercato : Manchester City veut recruter du lourd

La suite après cette publicité

En France :

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, l'Olympique de Marseille touche au but pour Arkadiusz Milik ! Le club phocéen et le Napoli seraient tombés d'accord concernant une indemnité de 8 millions d'euros, plus 5 M€ de bonus. L'attaquant polonais est attendu dans la semaine sur la Canebière pour s'engager avec sa nouvelle équipe. L'OM suivrait aussi la trace de Jesse Lingard, le milieu offensif de Manchester United, selon les médias anglais. L'international de 28 ans est toujours placardisé à Manchester United. Il faisait dernièrement l'objet d'un intérêt de Nice. À Montpellier, Gaëtan Laborde attise les convoitises. L'attaquant héraultais est dans le viseur de West Ham. Et les Hammers sont prêts à sortir le chéquier pour s'offrir le joueur de 26 ans. Selon le Daily Telegraph, le club anglais pourrait proposer 18 M€ pour convaincre le MHSC de lâcher son joueur, ce qui en ferait le plus gros transfert du club héraultais. Au PSG, Leonardo, le directeur sportif du club, s'est confié à propos des prolongations de Neymar Jr et Kylian Mbappé. Selon le dirigeant parisien, il y a de l'espoir : «j'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. (…) Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier : «S'il te plaît, reste.» C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là.» Les prochains mois seront déterminants.

À l'étranger :

Le mercato bat aussi son plein à l'étranger, notamment en Angleterre à Manchester City. Plusieurs dossiers chauds doivent être réglés cet hiver, à commencer par celui d'Eric Garcia. Récemment, tout semblait bouclé pour sa venue à Barcelone. Son arrivée ne semblait être plus qu'une question de jours. Mais après une réunion entre le président intérimaire Carles Tusquets, et les 3 candidats aux prochaines élections, un accord a été trouvé sur ce transfert. Il n'aura pas lieu en hiver, et le joueur arrivera libre en juin prochain. Les finances du Barça ne le permettaient pas, alors que City réclamait un chèque de 5 M€. Autre dossier du moment, la prolongation de Sergio Agüero. L'Argentin, véritable légende de l'histoire du club, sera libre cet été. Les Skyblues seraient partant pour le garder, mais à deux conditions. Il doit prouver que ses pépins physiques sont derrière lui. Ensuite, il devra baisser son salaire, en le divisant par deux. La balle est désormais dans son camp, reste maintenant à savoir s'il acceptera de faire des sacrifices.

La prolongation de Kevin De Bruyne pose également question, mais cette fois le dossier est un peu différent. En effet, selon les médias belges il aurait refusé une première offre venant des Skyblues, jugée insuffisante. Pourtant, Pep Guardiola a été rassurant quant à l'avenir de son maître à jouer, avouant qu'il n'était pas du tout inquiet. «Je suis presque sûr qu'il restera», a-t-il récemment lâché. Pour l'instant, il y a eu peu de mouvement des Citizens sur le marché des transferts, mais ils devraient frapper très fort cet été.

En effet, les dirigeants auraient accordé une énorme enveloppe pour un mercato 5 étoiles à Pep Guardiola. Celui-ci pourrait dépenser jusqu'à 225M€ l'été prochain. La presse anglaise a même donné quelques noms présents dans la short-list du club anglais. Erling Haaland, Romelu Lukaku ou encore Darwin Núñez, du Benfica Lisbonne. De jolis noms pour prendre la succession d'Agüero, qui pourrait tout de même rester. Mais un autre buteur pourrait venir prendre la place de titulaire, il s'agit d'Harry Kane ! Car Tottenham redouterait une offensive de Manchester City pour son attaquant qui plairait beaucoup à Guardiola. Les Mancuniens pourraient faire une offre de 100 M€ pour faire craquer les Spurs. Affaire à suivre… Côté départs, Dortmund pourrait chiper une nouvelle pépite à City. En effet, le club allemand voudrait signer Jayden Braaf, ailier gauche de 18 ans qui évolue avec les U23. Mécontent de sa situation, il voudrait partir et pourrait donc prendre la direction de la Bundesliga.

Les officiels du jour :

Chelsea a annoncé le départ de son milieu de terrain Danny Drinkwater (30 ans). L'ancien joueur de Leicester, qui n'a pas été utilisé par Frank Lampard cette saison, a été prêté à Kasimpasa, actuel 15e de la Süper Lig turque.

Libre de tout contrat, Jack Wilshere (29 ans) s'est engagé aujourd'hui jusqu'à la fin de la saison avec Bournemouth, pensionnaire de Championship. Il a déjà évolué sous le maillot des Cherries en 2016/17.

Le Nîmes Olympique s'est attaché les services du défenseur japonais du Cercle Bruges, Naomichi Ueda. Le joueur de 26 ans a été prêté jusqu'à la fin de la saison.