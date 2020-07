Bayern Munich-OM : les compositions officielles !

Un test grandeur nature. Après ses deux victoires initiales face au FC Pinzgau (5-1) et à Heimstetten (6-1), puis son revers contre le DAC Dunajská Streda (2-1), l'Olympique de Marseille va croiser la route d'un Bayern Munich qui se prépare, lui, à retrouver les sommets de la Ligue des Champions dès le samedi 8 août face à Chelsea. A trois semaines de ses retrouvailles avec la Ligue 1, l'OM va donc se frotter à une toute autre adversité que ce qu'il a connu jusqu’ici durant ses précédents matchs amicaux. D'autant qu'Hans-Dieter Flick ne prend pas cette rencontre à la légère, ce dernier ayant notamment expliqué que ses recrues ne seraient pas de la partie.

En effet, le technicien allemand fait confiance à ses hommes forts. Manuel Neuer est le dernier rempart, derrière une défense composée de Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, David Alaba et Alphonso Davies. Un cran plus haut, Thiago Alcantara et Leon Goretzka soutiendront un trio formé par Serge Gnabry-Thomas Müller-Ivan Perisic. En pointe, Robert Lewandowski mènera l'attaque. Côté marseillais, Steve Mandanda garde les cages et sera protégé par un quatuor Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Au milieu, Boubacar Kamara débute aux côtés de Valentin Rongier et Morgan Sanson. Florian Thauvin sera lui associé à Dimitri Payet et à Darío Benedetto sur la ligne offensive.

Suivez notre rencontre en live commenté

Les compositions des équipes :

Bayern Munich : Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Alcantara, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski.

Olympique de Marseille : Mandanda - Sarr, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Kamara, Rongier, Sanson - Thauvin, Payet, Benedetto.