Le Barça rêve d’associer Ángel Di María à Lionel Messi !

Associé lors de la saison 2021-2022 du côté du Paris Saint-Germain, le duo Lionel Messi-Ángel Di María pourrait bien revoir le jour dans les prochaines semaines. Si la Pulga (174 sélections, 102 réalisations) semble plus que jamais sur le départ à Paris et qu’El Fideo voit son contrat terminer dans quelques semaines avec la Juventus Turin, les deux champions du monde en titre sont annoncés dans le viseur du FC Barcelone pour le prochain exercice…

Selon les dernières informations de Relevo, les hautes sphères barcelonaises seraient tentées à l’idée de faire signer l’ailier droit de 35 ans. En proie à certaines difficultés financières, les Culers miseraient pour cela sur un départ d’un attaquant mais également sur le retour en Catalogne de Lionel Messi. Un come-back évoqué depuis de nombreuses semaines. Conscient de la complicité entre les deux hommes que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors, le board catalan pourrait alors frapper un énorme coup sur le mercato estival.

Un intérêt de longue date !

Interrogé dernièrement sur son avenir, Di Maria préférait lui se concentrer sur les objectifs du club. «On parle beaucoup, mais la tête est à Séville. Nous parlons, je suis heureux ici. Pour l’instant, nous pensons à Séville, nous verrons ensuite ce qui se passera. Que nous allions ou non en Ligue des champions ne change rien, pour moi c’est indifférent. Avec la pénalité qui va et qui vient, nous essayons de rester concentrés sur le championnat, en pensant que nous sommes deuxièmes. C’est à nous de nous consacrer au terrain et de gagner des points, le club s’occupera du reste». Éliminé depuis de la C3 et 7e de Serie A avec la Juve, la donne pourrait cependant bien changer…

D’ores et déjà intéressé par le numéro 22 de la Vieille Dame l’été dernier, le Barça avait d’ailleurs commencé des négociations avec celui qui totalise 131 sélections et 29 buts sous le maillot de l’Albiceleste. Des contacts passés qui pourraient par ailleurs faciliter les possibles démarches dans les prochaines semaines. Méfiance toutefois car si les Blaugranas ont l’objectif de réunir, à nouveau, les deux gauchers de Rosario, la concurrence s’annonce ardue.

Dans cette optique, l’Arabie saoudite, Galatasaray ou encore Benfica, club qui l’avait révélé à partir de 2007, seraient aussi intéressés par le profil de Di Maria. Auteur de 8 buts et 7 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison sous le maillot turinois, le meilleur passeur de l’histoire du PSG risque, quoi qu’il en soit, d’enflammer le prochain mercato. Avec cette nouvelle piste, le Barça confirme, de son côté, son intention d’être omniprésent sur ce marché des transferts, et ce malgré des finances limités.