PSG : Marquinhos se prononce sur le mercato

A 26 ans, Marquinhos entame sa huitième saison au Paris Saint-Germain. Ultime preuve de l'importance du défenseur central brésilien, l'intéressé a été nommé capitaine du PSG après le départ de Thiago Silva à Chelsea. Dans une interview accordée au Parisien, l'international auriverde a balayé l'actualité du champion de France. Ce dernier s'est également exprimé sur le mercato estival. Marquinhos espère ainsi accueillir de nouvelles recrues avant la fermeture du marché le 5 octobre prochain.

« Je crois beaucoup en cette équipe ! Mais si des joueurs peuvent venir nous aider, ça ne peut nous faire que du bien. C'est bon pour la concurrence, pour la saison, pour nos objectifs… On a une très bonne base et, si le club pense à l'étoffer, c'est avec plaisir. Une saison, c'est long, il s'y passe beaucoup de choses. Pour aller loin dans les différentes compétitions, on a de toute façon besoin d'un bon effectif et d'un maximum de joueurs compétitifs, » a ainsi commenté le capitaine parisien. Il ne reste plus beaucoup de temps à Leonardo pour renforcer l'effectif du PSG...

