OM : la statistique alarmante des Phocéens à l’extérieur

Cruelle. La défaite dimanche soir face au RC Lens au Stade Bollaert l’est (1-0). À la dernière minute du match, l’Olympique de Marseille s’est fait surprendre. Cette fois-ci, le bourreau se nomme Jonathan Gradit, unique buteur d’une rencontre décevante. Les hommes de Gennaro Gattuso n’y arrivent plus et pointent à la 10e place de Ligue 1, avec seulement six points d’avance sur l’OL, bon dernier. Si le jeu proposé par les Phocéens est pauvre, les statistiques n’arrangent rien.

Contre Lens, l’OM a enchaîné un quatrième revers de rang à l’extérieur en championnat. Sa plus mauvaise série depuis… 2002. Cela fait donc plus de 21 ans que Marseille n’avait pas été aussi mauvais en déplacement. Un problème qui devra vite être arrangé, et ce dès face à Strasbourg en Alsace, le 25 novembre prochain après la trêve. Un match à gagner impérativement avant d’affronter l’Ajax, Rennes et Lyon au Vélodrome.