OM : André Villas-Boas fait le bilan du mercato

La suite après cette publicité

Lundi soir, les fans de l' Olympique de Marseille ont attendu avec impatience une sixième recrue. Elle n'est jamais arrivée. L'OM finit donc son recrutement avec Bouna Sarr et Maxime Lopez en moins et les arrivées de Michaël Cuisance, Yuto Nagatomo, Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Luis Henrique. Présent en conférence de presse ce mercredi en début d'après-midi, André Villas-Boas s'est dit très content.

« Oui, on a très bien fait. Pas pour le journal L'Équipe. On a très bien fait avec des jeunes joueurs dynamiques. On a changé ce qui a été fait par le passé ici. On revient sur un mercato très fort pour le futur. Ça démontre plusieurs choses. En premier le travail fait avant avec Albert et Andoni et qui est fait maintenant avec Pablo et toute la cellule. On est content. On a raté le dernier transfert de Joakim Maehle à cause de conditions de dernière minute. On ne va pas se précipiter sur le prochain choix », a d'emblée expliqué le technicien portugais.

AVB a confiance en son groupe

Pourtant, quand on regarde l'effectif de l'Olympique de Marseille, on note qu'il manque peut-être un arrière droit de métier, même si Yuto Nagatomo, qui est droitier, peut doubler Hiroki Sakai à cette position. Mais surtout un avant-centre alors que le renforcement de ce poste semblait être, pour AVB, une priorité. Il s'est expliqué et en a profité pour témoigner toute sa confiance à Dario Benedetto, actuellement sans le moindre but au compteur après cinq apparitions en Ligue 1 cette saison.

« On a fait Luis Henrique, un jeune joueur pour le futur. On pense que Marley est à la hauteur pour avoir des minutes. On a toujours Germain avec nous, on va continuer comme ça. On n'a pas de grosses préoccupations, c'est le groupe qui nous a amenés en Ligue des Champions. Je garde confiance en Dario, un joueur que j'ai ramené, qui a très bien fait la saison dernière. Maintenant, il est dans un moment sans confiance à cause du jeu de l'équipe qui n'est pas bon. On cherche la qualité de jeu pour lui donner plus de possibilités. Quand ça va arriver, ça va changer. Tout peut changer vite et on cherche ce changement », a poursuivi André Villas-Boas. Premiers éléments de réponse contre Bordeaux, après la trêve internationale.