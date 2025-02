Real Madrid : Rodrygo a pris sa décision pour son avenir

Le Real Madrid n’a sans doute pas l’habitude d’être harcelé comme cela pour ses joueurs. Depuis plusieurs mois, l’Arabie saoudite fait des pieds et des mains pour attirer Vinicius Junior. L’été dernier déjà, pas mal de rumeurs avaient fait trembler le champion d’Europe en titre. Le Brésilien est finalement resté mais l’intérêt du Golfe à son sujet n’a jamais disparu. Dernièrement AS révélait même qu’une offre de 300 M€ était en préparation, alors qu’un contrat à un milliard d’euros sur 5 ans attend la star madrilène.

La suite après cette publicité

Depuis quelques jours, il n’est pas le seul Brésilien courtisé par les Saoudiens. Moins sollicité que son coéquipier, et souvent dépassé dans la hiérarchie par les autres stars de la Casa Blanca, à l’instar de Kylian Mbappé et de Jude Bellingham, alors qu’il est tout aussi important qu’eux, Rodrygo est désormais la nouvelle cible. Al-Hilal souhaite en faire le successeur de Neymar, parti à Santos, et sa nouvelle figure de proue. Il faudra mettre les moyens mais ce n’est pas vraiment un souci de ce côté là. La clause libératoire est fixée à 1 milliard d’euros.

Rodrygo dit non

Il faudra probablement viser un peu en-dessous. De premiers chiffres sont même sortis dans la presse espagnole sur la proposition saoudienne. Le club entraîné par Jorge Jesus a proposé 300 M€ au Real Madrid et un salaire annuel de 140 M€. Que les supporters merengues se rassurent. L’affaire ne se bouclera pas cet hiver. Le joueur n’a d’ailleurs pas l’intention d’y répondre maintenant mais c’est la suite qui intéresse. Al-Hilal compte bien revenir à la charge cet été au moment des grandes manœuvres en matière de mercato.

La suite après cette publicité

Même Carlo Ancelotti a eu une phrase évasive hier à l’évocation de ce sujet. «Le football appartient à tout le monde, pas seulement à l’Europe.» Comprendre que selon le coach italien, tout est possible. Il avait à peu près tenu le même discours pour Vinicius Junior mais les informations de la presse espagnole vont probablement le rassurer. D’après Marca, Rodrygo n’a pas l’intention de céder aux sirènes saoudiennes. Cette offre le valorise bien sûr, seulement il souhaite continuer d’écrire son histoire à Madrid où il a déjà dépassé cette semaine contre Brest un certain Luis Figo avec 245 matchs joués. Et il n’a que 24 ans.