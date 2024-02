Liga : Séville surprend l’Atlético

C’est la victoire qu’il manquait au Séville FC (1-0) pour enfin se lancer en championnat, une victoire fondatrice pour mieux figurer en Liga. Ce dimanche, les hommes de Quique Sanchez Flores ont réalisé une prestation solide face à l’Atlético. Les Andalous ont réussi à scorer rapidement sur corner, Romero reprenant une déviation d’Ocampos de la tête (15e).

Classement live Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Atlético 48 24 19 15 3 6 45 26 15 Séville 23 24 -7 5 8 11 30 37

L’entrée de Depay à la mi-temps n’a pas changé le cours du match. Séville aurait même pu doubler la mise, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu. Pour la première fois de la saison, Séville enchaîne une deuxième victoire en championnat (après le succès la semaine passée contre le Rayo Vallecano). De quoi se donner de l’air sur la zone rouge. Désormais, les Sévillans pointent à six point du premier relégable, Cadix. En revanche, l’Atlético de Madrid cède du terrain et offre la possibilité au Barça de creuser l’écart en cas de succès favorable sur Grenade.