OM : Pape Gueye surpris par l'intensité des entraînements

Formé au Havre, Pape Gueye vient de franchir un cap dans sa carrière. Le milieu de terrain de 21 ans, qui n'a pour le moment joué qu'en Ligue 2, s'est engagé en faveur de l'Olympique de Marseille récemment. Actuellement en stage en Allemagne avec les Phocéens, où il a effectué ses premiers pas et même inscrit son premier but contre le FC Pinzgau (5-1), le natif de Montreuil s'est rapidement intégré. Et dès son arrivée, ce dernier a été surpris par l'intensité des séances, comme il l'a expliqué dans une interview accordée aux médias du club.

«C'est autre chose. (...) C'est l'Olympique de Marseille, c'est vrai qu'il y a eu un changement, au niveau de tout. Que ce soit l'organisation, les séances d'entraînement, l'intensité aux entraînements. Au début, j'étais surpris par l'intensité. Je savais que ce n'était pas pareil mais il y avait beaucoup d'intensité, on s'entraîne avec de grands joueurs et de bons jeunes et c'est ce qui fait que je pense avoir fait le bon choix pour progresser tout au long de ma carrière», a déclaré celui qui avait disputé six matches avec l'équipe de France U19.