Amical : revivez le film de la lourde défaite de l'OL face à Porto

2ème mi-temps (5-3, terminée)

90’+3 | Fin du match !

90’+2 | Bradley Barcola est décalé sur la droite de la surface sur une passe. Il a le temps, mais panique un peu et frappe sur le portier...

90’+1 | Le centre second poteau de João Mário depuis la droite est repoussé de la tête par Léo Dubois.

90’ | 3 minutes de temps additionnel

89’ | Romário Baró traverse la moitié de terrain des Gones presque en ligne droite, puis il cherche Toni Martínez à l'entrée de la surface ! Léo Dubois jaillit devant lui, mais Martínez le presse tout de suite et fait faute. Carton jaune.

84’ | But pour Porto ! 5-3

Maxence Caqueret met encore un temps fou pour relancer devant sa surface, Mehdi Taremi se rue sur lui, le dépossède du ballon et bat à son tour Anthony Lopes !!!

83’ | But pour Porto ! 4-3

Toni Martínez hérite tout heureux du ballon aux abords de la surface. Il peut faire quatre touches, tirer une fois, puis une autre et il trompe finalement Anthony Lopes !! 4-3 !

81’ | But pour l'OL ! 3-3

Maxwel Cornet fait la différence dans son couloir, avec un grand pont puis un crochet intérieur-extérieur, avant de centrer ! Pepe saute de manière étonnante, et Islam Slimani, derrière lui au premier poteau, enclenche très vite pour égaliser pour les Gones !

79’ | But pour Porto ! 3-2

La défense des Gones est apathique, Sinaly Diomandé n'est pas au marquage au deuxième poteau et Pepe place une tête croisée sur la gauche du but !

77’ | Barcola est sanctionné pour une charge sur Bruno Costa, non loin du rond central.

76’ | Changement pour l'OL : Karl Toko Ekambi laisse son poste au jeune Bradley Barcola.

73’ | Changements pour l'OL : Sinaly Diomandé remplace Marcelo et Islam Slimani prend la place de Moussa Dembélé.

73’ | Toko Ekambi accélère encore à droite et centre à son tour, mais c'est Wilson Manafá qui contre cette fois.

71’ | Karl Toko Ekambi résiste à la pression côté droit et trouve Léo Dubois devant lui, qui met un centre trop en retrait. Diogo Leite peut dégager en courant vers son but.

68’ | Ouh le loupé de Lopes !

Le gardien l'OL sort avec un mauvais timing de son but et Toni Martínez peut l'effacer avant de frapper au but ! Heureusement pour lui, l'attaquant trouve le petit filet extérieur !

67’ | Nouveau large turn-over pour Porto

Marko Grujic est notamment sorti après s'être blessé tout seul sur un ballon anodin.

65’ | Luis Diáz récupère encore un ballon haut et il provoque à gauche, avant de lâcher son ballon devant la surface ! Castello Lukeba intervient bien !

62’ | Changement pour l'OL : Tino Kadewere va effectuer ses premiers pas dans cette préparation. Il remplace Rayan Cherki.

58’ | Oh Toko Ekambi pour le doublé...

Cherki profite d'une perte de balle haute de Porto pour servir Toko Ekambi sur la droite de la surface ! Celui-ci tergiverse et tire finalement sur le gardien qui sort bien sur lui !!!

57’ | Changements pour Porto

56’ | Evanilson déboule à gauche et centre sur Fábio Vieira, qui reprend de volée ! Castello Lukeba contre !

54’ | But OL !! 2-2

Cherki remonte le terrain balle au pied, puis il décale Cornet qui fait un appel dans son dos. Ce dernier centre, Dembélé se jette au point de penalty mais manque de peu le cuir ! Pas Karl Toko Ekambi qui pousse ensuite le ballon au fond des filets !

52’ | Rayan Cherki intercepte une prise de balle trop longue de Chancel Mbemba, puis il perce vers la droite. Moussa Dembélé et Aouar font l'appel à gauche, mais il ne les sert pas et prend sa chance en solo ! Sa frappe est trop écrasée et Diogo Costa s'en saisit.

51’ | Excès d'engament de Marcelo sur Evanilson lors d'un duel aérien.

50’ | Fábio Vieira dépasse la ligne médiane côté droit, puis entre intérieur pour changer le jeu. L'action ne donne rien et l'arbitre revient à une faute d'Houssem Aouar sur lui.

47’ | Maxwel Cornet repousse le coup de pied de coin.

46’ | Karl Toko Ekambi cherche à relancer court aux abords de sa surface, mais il perd le cuir. Luis Diáz en hérite et décoche un tir croisé, contré en corner !

Coup d’envoi !

Jean Lucas (Keïta) est entré du côté de l'OL, tout comme Léo Dubois (Gusto). Wilson Manafá (Zaidu) a fait de même pour Porto. Marko Grujic (Sérgio Oliveira) aussi.

1ère mi-temps (2-1, terminée)

45’ | Fin de la première mi-temps !

En grande difficulté dans l'entame, l'OL a concédé l'ouverture du score sur penalty dès la 3ème minute après une faute de Maxwel Cornet sur Nanú. Un peu mieux après 20 minutes, les Gones ont porté le danger par Karl Toko Ekambi (20e) et surtout Moussa Dembélé (26e). Une embellie gâchée par Marcelo, encore coupable d'une relance suicidaire, et par Fábio Vieira, auteur d'une volée magistrale. 2-0. Le Brésilien s'est ensuite rattrapé en réduisant l'écart sur coup franc (2-1, 40e), avant de faire faute dans sa surface sans que l'arbitre ne s'en soucie. Pérégrinations d'un OL trop joueur pris à son propre jeu, encore.

45’ | Zaidu Sanusi prend également jaune pour avoir laissé volontairement sa jambe dans la course de Malo Gusto dans le couloir.

43’ | Rayan Cherki, trouvé à l'angle gauche de la surface adverse, entre intérieur et cible la lucarne opposée par la frappe ! Sans conséquence...

43’ | Marcelo laisse traîner son coude dans la nuque d'Evanilson en pleine surface, mais l'arbitre ne dit rien et Malo Gusto peut catapulter en panique le cuir au loin !

40’ | But pour l'OL !! 2-1

Maxwel Cornet enroule bien du gauche le coup franc côté droit, et Marcelo vient croiser une tête au premier poteau ! Diogo Costa touche le cuir du bout de la main sans parvenir à stopper sa course !

40’ | Malo Gusto subit une faute inutile de Zaidu Sanusi côté droit.

38’ | Après un relais avec Karl Toko Ekambi à droite, Malo Gusto entre dans l'axe et sert Houssem Aouar, qui décoche une frappe du droit à l'entrée de la surface de réparation, contrée.

34’ | Habib Keïta est sanctionné d'un carton jaune pour un tacle appuyé et les deux jambes décollées sur Francisco Conceição, qui sortait de son camp balle au pied.

30’ | But Porto !!! 2-0

Marcelo relance court, directement sur Francisco Conceição. Ce dernier percute et trouve Luis Diáz à gauche, qui contrôle, lève la tête et renverse parfaitement à droite, pour Fábio Vieira, totalement seul et qui déclenche une volée limpide. Anthony Lopes, impuissant, est transpercé !

28’ | Zaidu Sanusi prend de la vitesse à gauche, puis il crochète devant Malo Gusto, qui se livre encore trop facilement. Il centre ensuite et tombe sur Aouar, qui dégage.

26’ | Dembélé trouve la barre !

Rayan Cherki sert Maxwel Cornet qui dédouble derrière lui, avant de centrer entre les défenseurs et le gardien ! Moussa Dembélé vient couper le centre, mais son ballon s'élève juste un peu trop et est repoussé par le montant !!

25’ | Rayan Cherki, côté gauche, entre intérieur et pique une passe lobée du droit pour la projection d'Habib Keïta ! C'est dans son dos et Zaidu repousse.

23’ | Le retour de Caqueret ! Luis Diáz jouait un deux contre un à gauche, mais il a oublié son partenaire pour percuter la défense seul, puis crocheter extérieur, avant de voir Maxence Caqueret revenir tacler en glissant le cuir, dans sa surface !

20’ | La frappe de Toko Ekambi !!!

L'OL conserve de longues minutes sans trouver la faille. Houssem Aouar, entre les lignes, trouve finalement une passe en profondeur pour Karl Toko Ekambi, qui dépose Zaidu Sanusi à la course, puis entre dans la surface et frappe au but ! C'est trop axial et Diogo Costa s'interpose !

16’ | Karl Toko Ekambi, qui mord la ligne à droite, est alerté. Il accélère et centre au point de penalty où Marcano vient dégager comme il peut ! Il a ensuite une deuxième chance, qu'il envoie directement dans les bras de Diogo Costa.

13’ | Francisco Conceição provoque depuis la droite, il met un coup de rein devant Cornet et centre au sol ! Lukeba a anticipé et concède le corner, en seconde lame.

11’ | Maxwel Cornet, trouvé dans le couloir par un ballon astucieusement donné dans l'espace par Houssem Aouar, centre fort au premier poteau vers Moussa Dembélé ! Iván Marcano suit le Lyonnais de près et évacue le danger !

9’ | Luis Diáz efface trop facilement Malo Gusto côté gauche, il longe la ligne de sortie et centre en retrait ! Castello Lukeba ferme bien en coupant la ligne de passe !

8’ | Rayan Cherki hérite du cuir à gauche et veut trouver vite Karl Toko Ekambi dans la surface ! Chancel Mbemba a tout lu et repousse.

6’ | Oliveira, dans l'entrejeu, échappe à Habib Keïta, qui fait faute. Coup franc pour Porto.

4’ | But pour Porto ! 1-0

Sérgio Oliveira s'élance et trouve le poteau rentrant droit. Lopes, parti du bon côté, est battu.

3’ | Penalty pour Porto !

Nanú, trouvé dans le dos de la défense, est poussé par derrière par Maxwel Cornet dans la surface des Gones !

2’ | Suite à une touche côté gauche, Luis Diáz déborde dans son couloir et centre au cordeau au premier poteau ! Anthony Lopes coupe la trajectoire et capte le ballon.

Coup d’envoi !

Ce sont les joueurs du FC Porto qui engage chez eux, dans un stade à huis clos.

Avant-match

18h34 | Entrée des équipes !

Les formations pénètrent sur la pelouse de l’Estádio do Dragão. Enfin.

18h20 | Échauffement terminé !

Les équipes rejoignent les vestiaires, le coup d'envoi est imminent.

18h20 | Le onze du FC Porto !

Diogo Costa - Nanu, Mbemba, Marcano, Zaidu - Fábio Vieira, Vitinha, Sérgio Oliveira, Luis Diáz - Francisco Conceição, Evanilson.

18h05 | L'échauffement est en cours

17h40 | L'OL avec Rayan Cherki et Houssem Aouar !

Lopes - Gusto, Marcelo, Lukeba, Cornet - Caqueret, Keïta, Aouar - Toko Ekambi, Dembélé (c), Cherki

17h30 | Les Lyonnais évolueront en rouge ce soir

17h30 | Les Gones sont à Porto

17h10 | Encore du lourd sur la route de l'OL

Après sa défaite logique face au Sporting dimanche dernier (3-2) pour son cinquième et avant-dernier match de présaison, l'Olympique Lyonnais poursuit sa préparation au Portugal en défiant le dauphin des Leões la saison passée en Liga Portugal Bwin, le FC Porto. Distancés de 5 points en championnat, les Dragões avaient aussi atteint les quarts de finale de la Ligue des champions, en sortant la Juventus Turin en huitièmes (2-1, 2-3 ap) et avant de s'incliner face au vainqueur final, Chelsea (0-2, 1-0).

17h00 | Bienvenue à l’Estádio do Dragão !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté du dernier match de préparation de la saison de l'Olympique Lyonnais face au FC Porto. Le coup d'envoi est prévu pour 18h30.