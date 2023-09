Leroy Sané, l’autre arme fatale du Bayern Munich

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich est fidèle au poste ! En tête du classement de Bundesliga, à égalité de points avec la sensation du début de saison, le Bayer Leverkusen, mais avec une meilleure différence de buts, le Rekordmeister a retrouvé ses allures d’antan. Certes, l’arrivée en grande pompe d’Harry Kane lors du dernier mercato estival a permis au club bavarois de se dégotter un vrai numéro 9 ainsi qu’une véritable machine à marquer des buts (déjà 7 pions et 3 passes décisives en 5 rencontres). Toutefois, la formation munichoise dispose d’un atout supplémentaire dans sa manche en la personne de Leroy Sané. Buteur face à Bochum le week-end dernier (7-0), l’international allemand (55 sélections, 12 buts) n’est pas étranger à la réussite des siens en ce début de saison.

Leroy Sané a retrouvé de la confiance !

Auteur de 5 buts en 7 matchs toutes compétitions confondues, le natif d’Essen retrouve des couleurs et enchaîne les titularisations sous les ordres de Thomas Tuchel au sortir d’une saison 2022-23 en dents de scie. Capable de fulgurances comme il l’a montré à maintes reprises ces dernières années, le joueur formé à Schalke 04 a été moins tranchants lors des grands rendez-vous du Bayern Munich, notamment sur la scène européenne. S’il affiche globalement des statistiques personnelles honorables sur l’ensemble de l’exercice (44 matchs, 14 buts, 9 passes décisives TTC), l’ailier de 27 ans a connu une seconde partie d’exercice agité. Fragilisé par des pépins physiques à répétition, Leroy Sané a également fait beaucoup parler de lui en dehors du terrain en raison de sa brouille avec Sadio Mané.

Si cette polémique s’est soldée par un départ du Sénégalais, l’ex-Citizen n’a pas été épargné par les critiques. Pour couronner le tout, son implication à l’entraînement et sa nonchalance lui ont souvent été reprochées à l’époque où Julian Nagelsmann officiait au poste d’entraîneur. Mais l’arrivée de Thomas Tuchel à la tête du Bayern Munich en mars dernier semble avoir changé la donne au moment où la presse allemande faisait état d’un certain mal-être du joueur de 27 ans en Bavière. Grand admirateur de la star allemande lorsque celui-ci évoluait du côté de Manchester City, l’ex-coach de Chelsea s’est longuement entretenu avec le principal intéressé, lui rappelant sa volonté d’en faire un rouage essentiel de son équipe. Par la suite, Thomas Tuchel a joint la parole aux actes en le repositionnant au poste d’ailier droit pour tirer le maximum de son potentiel. Ainsi, l’ancien manager de Dortmund prenait à contre-pied l’approche de Julian Nagelsmann qui avait plutôt tendance à utiliser l’Allemand à gauche et parfois dans l’axe pour soulager Jamal Musiala. Depuis, le natif d’Essen semble apprécié la philosophie de jeu et la rigueur tactique de son coach, ce qui lui permet d’engranger de la confiance.

Une complicité naissante avec Harry Kane !

Jouissant de la confiance absolue de son entraîneur et de sa direction, il ne manquait plus que l’arrivée d’Harry Kane pour que Leroy Sané retrouve son influence au sein d’un collectif bavarois bien huilé. Aligné sur le côté droit, le natif d’Essen a immédiatement formé la paire avec le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions. Preuve à l’appui, le match d’ouverture face au Werder Brême (4-0) où les deux hommes ont brillé. Lancé par l’Anglais, l’Allemand a trouvé le chemin des filets au bout de quatre minutes de jeu avant de s’offrir un doublé dans le temps additionnel. Le style de jeu du natif de Walthamstow, capable de décrocher pour déstabiliser la défense adverse ou pour servir de point de fixation à ses partenaires, convient parfaitement à Leroy Sané. La complicité entre les deux hommes s’est à nouveau faite ressentir en Ligue des champions face à Manchester United (4-3) et dernièrement contre Bochum (7-0). Si l’ancien buteur des Spurs a été le grand artisan de la large victoire des siens en plantant un triplé et en distillant deux offrandes, Leroy Sané a marqué de son empreinte la rencontre en contribuant activement aux actions offensives munichoises de par sa créativité, ses dribbles et son excellente forme physique. Servi sur un plateau par Harry Kane, l’ailier gauche du Bayern Munich a été récompensé par un nouveau but, portant son total à 4 réalisations en 5 matchs de Bundesliga.

«Je suis très confiant. Il fait ce que nous savons qu’il peut faire. Physiquement, c’est une machine. Il peut produire des courses intenses sans fin. Son état d’esprit est bon, son langage corporel est bon. Ce que nous voyons, c’est son niveau. Evidemment, il y a encore de l’amélioration, mais Leroy (Sané ndlr) est en très bonne forme. J’ai vu dès le premier jour qu’il voulait s’améliorer», s’est réjoui Thomas Tuchel. En marge du match comptant pour le premier tour de Coupe d’Allemagne face à Münster lundi, le coach allemand a parfaitement résumé la belle complicité entre la star allemande et la recrue phare du Bayern Munich cet été. «J’ai dit au début qu’Harry en tant que personnalité, en tant que partenaire, en tant que personnage, rendra les joueurs autour de lui meilleurs, à travers la façon dont il joue, à travers sa présence. Harry fait ce qu’il a toujours fait. Lui et Leroy, c’est une bonne combinaison. Ce n’est pas seulement les deux, mais c’est très évident avec eux en ce moment… Cela aide que Leroy parle couramment l’anglais comme une deuxième langue maternelle et que la communication soit très facile», confiait le tacticien de 50 ans dans les colonnes de Sport Bild. Un avis également partagé par le patron du champion d’Allemagne en titre, Uli Hoeness : «Toute l’équipe était ravie. Quand je regarde Leroy Sané depuis quelques semaines, mon coeur rit.»

Nul doute que Thomas Tuchel espère profiter de ses deux principaux atouts offensifs, impliqués sur 13 des 22 buts inscrits par le Bayern Munich depuis la reprise, pour les échéances à venir. De son côté, Leroy Sané tentera de surfer sur la même dynamique face au RB Leipzig ce samedi (18h30). La tâche s’annonce loin d’être évidente pour les Munichois dans la mesure où leur prochain adversaire affiche aussi une forme étincelante et ce en dépit d’une défaite inaugurale sur la pelouse du Bayer Leverkusen (3-2). Sévèrement battu par les Saxons lors de la finale de la Supercoupe d’Allemagne (0-3) en août dernier, les Bavarois ont aussi une revanche à prendre !