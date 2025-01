Vinicius Jr fait déjà paniquer le Real Madrid

Avec la signature de Kylian Mbappé cet été, on pouvait se demander quelle place serait réservée à la nouvelle idole de Madrid, Vinicius Junior. Auteur d’une saison exceptionnelle, le Brésilien n’a certes, pas remporté le Ballon d’Or, mais il a plus que jamais gagné le cœur des supporters merengues. Se posait quand même une question après sa deuxième Ligue des Champions remportée au mois de juin : celle de sa prolongation.

Il a beau être encore sous contrat jusqu’en 2027 avec le club champion d’Europe en titre, Vinicius n’en reste pas moins désiré. C’est dans cette optique que la rumeur saoudienne revient avec insistance depuis plusieurs mois. Et même s’il n’a jamais vraiment affiché d’intérêt mutuel, Vinicius n’a pas non plus fermé la porte à cette possibilité, ce qui continue d’effrayer la presse madrilène chaque jour qui passe.

Le Real Madrid va devoir s’activer

Visiblement, ce n’est pas la dernière information publiée par Marca qui devrait d’ailleurs rassurer les fans du Real. Comme l’explique le journal ce jeudi, aucune discussion n’a encore été entamée entre le clan du joueur brésilien, et la direction madrilène. On n’ira pas jusqu’à avancer que les deux parties sont proches du divorce, loin de là, mais aujourd’hui, l’horizon est encore trop flou pour jurer que l’ailier de 23 ans prolongera à Madrid.

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu ces derniers mois, notamment à Doha et Dubaï, mais elles ne portaient pas vraiment sur le sujet d’une prolongation. Pour rappel, les dernières informations provenant d’Espagne évoquaient un désir de Vini’ de se rapprocher sensiblement du salaire touché par Kylian Mbappé. On ne sait pas si Madrid accédera à sa demande, mais au regard de l’importance de Vini dans son club (14 buts et 10 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues cette saison) , on se dit que le Brésilien reste en position de force aujourd’hui. Et le Real ne va pas devoir jouer avec le feu longtemps, sous peine de se brûler…