Ligue 1 : Lens écarte Lorient et a désormais plus qu’un pied en Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Lens caresse plus que jamais son rêve de Ligue des Champions. En déplacement en Bretagne pour y affronter Lorient ce dimanche lors de la 36e et antépénultième journée de Ligue 1, les Artésiens ont enchaîné un cinquième succès de rang (1-3), dans la douleur, mais ils l’ont fait . S’ils ont parfois nagé à contre-courant en début de rencontre, comme sur le but prématuré de Faivre (6e, 1-0) où les torts demeurent partagés entre Medina, auteur d’une touche à l’aveugle, et Samba, coupable d’une mauvaise interprétation de la situation, les joueurs de Franck Haise ont ensuite retrouvé des hauteurs auxquelles ils nous avaient habituées cette saison, du moins dans le don de soi.

Contrairement à l’accoutumée, Loïs Openda aura en revanche peiné à exister et n’aura pas fait trembler les filets du Moustoir. Une dynamique inverse de celle de Florian Sotoca, en verve et auteur de son premier but depuis sept mois et demi en Ligue 1 (20e, 1-1). Remuant et mobile, Adrien Thomasson aura lui aussi profiter de cet après-midi pour alimenter son capital confiance. C’est par sa ruse qu’il a d’ailleurs permis à son équipe de prendre l’avantage au score, à la suite d’une relance désastreuse de Gédéon Kalulu dans sa surface (25e, 1-2). Même si le ver était déjà dans le fruit, le merlu n’était pas loin de se faire pardonner dix minutes plus tard en étant à l’origine d’un contre rondement négocié par Faivre, moins par Koné.

À lire

Vidéo : les Twittos acclament Lens quasiment qualifié pour la LDC

L’OM distancé dans la douleur, le PSG attendra pour le titre

Orpheline de Kevin Danso, suspendu, la meilleure défense de Ligue 1 aura su faire le dos rond malgré les nombreux moments de chaleur dans la surface de Brice Samba en seconde période. Rarement bousculés de cette façon cette saison, les joueurs de Franck Haise ont montré qu’ils étaient capables de supporter l’impact d’une équipe de qualité, et surtout, qu’ils pouvaient compter sur Brice Samba, encore héroïque en fin de rencontre (85e). Si on a surtout vu un Lens dominateur cette saison, on a désormais la preuve que Lens peut aussi être renversant, à l’image du capitaine de navire Seko Fofana, venu sauver son équipage alors que le bateau artésien tanguait violemment en fin de rencontre (87e, 1-3).

La suite après cette publicité

Avec cette superbe opération, Lens relègue désormais l’OM à cinq longueurs : une aubaine à seulement deux journées de la fin du championnat. Sauf véritable coup de théâtre, le RC Lens devrait bien renouer avec le fil de son histoire en Ligue des Champions, interrompue il y a exactement 20 ans. Si ce n’est pas officiel mathématiquement, ça l’est rationnellement, tout comme le titre de champion de France pour lequel le PSG devra encore attendre au moins une semaine.