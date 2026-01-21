Mateta veut quitter Crystal Palace

Arrivé à Crystal Palace en prêt en 2021 puis acheté définitivement par les Eagles, l’attaquant français Jean-Philippe Mateta est devenu au fil des ans incontournable au sein du club londonien. Mais à 28 ans, et avec un contrat jusqu’en 2027, il a désormais des envies d’ailleurs alors que des clubs s’intéressent à lui de très près durant ce mercato hivernal.

La Juventus a pensé à lui avant de rebrousser chemin, refroidi par le prix réclamé par la direction anglaise. Aston Villa est désormais annoncé comme intéressé. Et selon Fabrizio Romano, Mateta a informé son club qu’il souhaitait partir cet hiver. Crystal Palace ne compte pas pour autant brader son international français. Affaire à suivre.