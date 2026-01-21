Menu Rechercher
Commenter 11
Premier League

Mateta veut quitter Crystal Palace

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Jean-Philippe Mateta, buteur avec l'équipe de France Olympique @Maxppp

Arrivé à Crystal Palace en prêt en 2021 puis acheté définitivement par les Eagles, l’attaquant français Jean-Philippe Mateta est devenu au fil des ans incontournable au sein du club londonien. Mais à 28 ans, et avec un contrat jusqu’en 2027, il a désormais des envies d’ailleurs alors que des clubs s’intéressent à lui de très près durant ce mercato hivernal.

La suite après cette publicité

La Juventus a pensé à lui avant de rebrousser chemin, refroidi par le prix réclamé par la direction anglaise. Aston Villa est désormais annoncé comme intéressé. Et selon Fabrizio Romano, Mateta a informé son club qu’il souhaitait partir cet hiver. Crystal Palace ne compte pas pour autant brader son international français. Affaire à suivre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Crystal Palace
Jean-Philippe Mateta

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Jean-Philippe Mateta Jean-Philippe Mateta
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier