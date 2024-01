Serie A : Frosinone s’en sort face à Cagliari et s’éloigne de la zone rouge

C’est un duel de bas de tableau, et de promus, qui se disputait ce dimanche en début d’après-midi sur la pelouse du stade Benito Stirpe, entre Frosinone et Cagliari. Ce sont les Giallazzurri qui sortaient vainqueurs de cet affrontement, et avec la manière face au club sarde (3-1), pour le compte de la 21e journée de Serie A.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Frosinone 22 21 -12 6 4 11 28 40 17 Cagliari 18 21 -16 4 6 11 20 36

Pourtant, les visiteurs ouvraient la marque grâce à Ibrahim Sulemana (0-1, 26e) en première période, avant de voir Luca Mazzitelli (1-1, 64e) remettre les équipes à égalité. Les deux attaquants prêtés par la Juve, Matias Soulé sur coup franc (2-1, 75e) puis Kaio Jorge (90+5e), offraient finalement la victoire aux locaux, avec trois points importants dans la course au maintien.