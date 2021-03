Liga : un petit Barça se défait d'Osasuna

Avant de retrouver le Paris Saint-Germain en Ligue des champions mercredi prochain, c’est un Barça qui roule sur la Liga depuis plusieurs semaines qui se présentait sur la pelouse d’Osasuna ce samedi soir à l’occasion de la 26ème journée de Liga. Un FC Barcelone qui restait 15 matchs sans défaite en championnat. Oui, mais un Barça remanié. Ronald Koeman décidait de refaire confiance à Samuel Umtiti et titularisait le Français. L’entraîneur hollandais reconduisait son 3-1-4-2 avec Oscar Mingueza et Lenglet aux côtés de l’ancien Lyonnais, avec un duo Messi-Griezmann en pointe. Osasuna aussi réalise une saison correcte et reste sur une dynamique correcte avec 3 victoires et 2 défaites sur les cinq derniers matchs.

À la 1ère de minute de jeu, Jonathan Calleri tentait sa chance de la moitié du terrain alors qu’il avait vu la position avancée de Ter Stegen. Sa frappe était cadrée, mais manquait encore un peu de puissance pour inquiéter le portier allemand, qui intercepte le ballon. Belle entame de match avec ce joli geste. 10 minutes plus tard, Osasuna est encore à l’attaque, mais c’est cette fois-ci Kike Barja qui tentait sa chance à l’entrée de la surface, le dernier rempart catalan devait sortir une belle parade pour éviter l’ouverture du score. Dans cette première partie du match, Osasuna est l’équipe la plus combative et montre de belles qualités face à ce rouleau compresseur qu’est le Barça en Liga depuis plusieurs semaines. À la 30ème minute, Lionel Messi profitait de l’appel de Jordi Alba sur le côté gauche pour lui délivrer un superbe ballon. Le latéral espagnol se retrouvait sur le côté gauche de la surface et pouvait remettre la balle en retrait, mais préférait déclencher une puissante frappe qui finissait au fond des filets. 1-0 pour les Blaugrana. Entame poussive des joueurs de Ronald Koeman qui concrétisaient leur première réelle occasion devant le but. 4 minutes plus tard, Ruben Garcia recevait une longue balle en profondeur de Moncayola et se retrouvait seul face à Ter Stegen. Malheureusement l’Espagnol loupe son un contre un et bute sur le rempart allemand. À la mi-temps, le Barca menait 1-0 malgré une première période plutôt poussive dans le jeu. Osasuna se procurait le plus d’occasions avec 3 tirs cadrés contre un pour les Catalans. Malgré une possession de près de 70%, les Blaugrana avaient du mal à combiner dans le camp adverse.

Un Barca poussif qui s’en sort bien

Au retour des vestiaires, un Français en remplaçait un autre, Samuel Umtiti laissait sa place à Ousmane Dembélé. Dès les premiers instants de la seconde période, la Pulga se procurait une première occasion franche, mais Sergio Herrera sortait bien et empêchait l’international argentin de marquer. 61ème minute de jeu, Frenkie de Jong était lancé en profondeur par Ousmane Dembélé, mais sa tentative de frappe était détournée par Aridane. Doucement, le Barca se réveillait et se rapprochait des buts d’Osasuna. 5 minutes plus tard, Ilaix Moriba et Martin Braithwaite venait remplacer Antoine Griezmann et Sergio Busquets. L’attaquant français aura été plutôt décevant ce soir. À la 69ème minute, Jonathan Calleri manquait de peu le cadre sur une belle tête dans la surface et seulement deux minutes plus tard, Budimir tentait lui aussi sa chance de la tête, mais hésitait entre remettre le ballon dans l’axe ou à la cadrer.

Et à la 82ème minute de jeu, Ilaix Moriba (18 ans), le jeune milieu de terrain espagnol, venait crucifier les espoirs d’égalisation d’Osasuna en inscrivant le deuxième but du Barça d’un bel enchaînement crochet frappe du gauche qui termine dans les filets. Pour son cinquième match avec le maillot du FC Barcelone, le joueur formé à la Masia inscrit son premier but. Et Guillermo Cuadra Fernández sifflait la fin de la rencontre. 2-0 score final. Nouvelle victoire du Barça en Liga cette saison, 16ème match sans défaite de suite et un bon résultat avant d’affronter le PSG au Parc des Princes la semaine prochaine, malgré une prestation loin d’être éblouissante. Succès également important pour l'équipe de Koeman qui confortait sa deuxième place avant le match entre l'Atlético et le Real Madrid. Les joueurs d'Arasante restaient à la 13ème position au classement de la Liga.

