Aurélien Tchouameni chamboule les plans mercato du Real Madrid

Rares sont les joueurs du Real Madrid qui échappent à la critique en ce moment. Dimanche soir, Kylian Mbappé a même été sifflé alors qu’il n’était même pas sur la pelouse et qu’il a assisté à ce choc face à l’Athletic (1-0) depuis les tribunes du Bernabéu. Mais s’il y a un joueur qui a souvent croulé sous les critiques et qui a amélioré sa cote auprès de l’opinion publique madrilène, c’est Aurélien Tchouameni.

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain tricolore est en train de rendre des copies très intéressantes ces derniers temps, repositionné à son rôle devant la défense. Face à l’Athletic dimanche soir, il a encore été plutôt bon, et il a rendu à Ancelotti la confiance que le coach italien lui a accordée contre vents et marées. Et comme l’indique le média Relevo, le retour en grâce du Français aux yeux des fans mais aussi de la direction force cette dernière à revoir ses plans pour le mercato.

La suite après cette publicité

Un défenseur en moins pour le Real Madrid

Effectivement, ses bonnes prestations font que les têtes pensantes du Real Madrid souhaitent absolument le voir au milieu de terrain, et ne plus dépanner en défense. Même s’il peut être performant dans la charnière centrale, Tchouameni apporte plus à l’équipe au milieu, où il a fait de gros progrès dans certains domaines comme la distribution du ballon et la vision du jeu. De ce fait, Ancelotti - ou le futur coach du Real Madrid - "perdra" un défenseur central et ceci obligera la direction à enrôler un nouveau défenseur central cet été.

Ce n’était pas forcément prévu, puisque le club prévoyait plutôt de se renforcer derrière en 2026, mais les choses auraient changé en partie en raison d’Aurélien Tchouameni. Surtout qu’Eder Militão est encore blessé, qu’Antonio Rudiger traîne des problèmes au genou et pourrait passer sur le billard, alors que l’avenir de David Alaba à Madrid est incertain. Le média donne les noms de Dean Huijsen (Bournemouth) et William Saliba (Arsenal) comme principaux candidats. Affaire à suivre…