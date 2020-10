Rennes : Eduardo Camavinga entre dans l'histoire de la Ligue 1

Sur le banc lors de la rencontre entre Dijon et Rennes ce vendredi soir, Eduardo Camavinga a finalement joué quelques minutes. L'international français, présent avec les Bleus durant la dernière trêve internationale, a en effet remplacé Romain Del Castillo à la 64e minute.

Une entrée en jeu très importante pour le milieu de terrain. Car avec celle-ci, le natif de Miconje est devenu le plus jeune joueur à franchir la barre des 50 matches avec une formation de Ligue 1, en compétitions officielles, depuis un certain Basile Boli qui détenait ce record avec l'AJ Auxerre (17 ans et 228 jours contre 17 ans et 341 jours pour Camavinga).