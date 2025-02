Rennes : Seko Fofana un peu "frustré" d’être sorti contre Reims

Le Stade Rennais a réalisé la bonne opération en s’imposant contre le Stade de Reims (1-0). Même si la manière manquait et qu’ils auraient pu largement plier ce match, les hommes d’Habib Beye ont assuré l’essentiel et reviennent dans le milieu de tableau. Après la rencontre, Seko Fofana (29 ans) s’est montré très satisfait, mais frustré d’avoir été sorti au fil du match.

«Bien sûr, j’avais un peu de frustration au moment de ma sortie parce que je sentais que je pouvais continuer et puis surtout le fait qu’ils étaient 10, cela me permettait de pouvoir avoir du rythme. Mais voilà, cela fait partie du jeu et il faut respecter aussi les choix du coach, je sais que je risque d’être suspendu si je prends un jaune. Ce soir, le plus important, c’était la victoire. Je suis content, ça fait plaisir, on a gagné et puis on va revenir fort pour Montpellier», a-t-il lâché sur DAZN.