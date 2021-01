Ligue 1 : Lille s'offre le Stade Rennais et revient à hauteur du PSG

Pouvant revenir à hauteur du leader, le Paris Saint-Germain en faveur d'un succès cet après-midi, le Lille OSC (2e) avait fort à faire contre le Stade Rennais (5e). Sur deux succès de rang, le club nordiste devait se méfier de Bretons qui restaient sur huit matches sans défaites de rang (5 victoires, 3 matches nuls). Pour ce faire, Christophe Galtier organisait son équipe dans un 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les buts derrière Zeki Çelik, José Fonte, Sven Botman et Reinildo. Boubakary Soumaré et Benjamin André se retrouvaient dans l'entrejeu tandis que Luiz Araujo, Yusuf Yazici et Jonathan Bamba accompagnaient Jonathan David en attaque. De son côté, Rennes optait pour un 4-2-3-1 modulable en 4-3-3. Romain Salin agissait en dernier rempart derrière Hamai Traoré, Gerzino Nyamsi, Nayef Aguerd et Christ-Emmanuel Faitout Maouassa. Eduardo Camavinga et Steven Nzonzi s'établissaient comme double pivot derrière Jérémy Doku, Clément Grenier et Adrien Truffert. Enfin, Martin Terrier était confirmé seul en pointe.

La suite après cette publicité

Le match démarrait fort avec un bon débordement sur la droite de Jérémy Doku vers le second poteau. Le tir de Christ-Emmanuel Faitout Maouassa était facilement capté par Mike Maignan (1re). Rennes débutait bien et essayait d'insister sur le côté droit avec un Hamari Traoré qui prêtait main-forte. Sur coup franc côté droit, Clément Grenier trouvait Steven Nzonzi dans la surface, mais le milieu ne parvenait pas à bien rabattre sa tête (6e). Lille tentait de répondre avec une incursion sur la gauche de Jonathan Bamba, mais son centre était repoussé par Nayef Aguerd (8e). Néanmoins, Lille revenait peu à peu dans le match et Jonathan David s'appuyait sur Luiz Araujo avant de frapper. Le Canadien était contré par Jérémy Doku avant de reprendre et se heurter à Romain Salin (15e). Sur le corner qui suivait, le ballon était frappé sur la droite et au second poteau, Jonathan David profitait d'une mauvaise intervention de Romain Salin pour frapper et marquer (16e).

Des Lillois appliqués

En pleine confiance, Lille insistait et Yusuf Yazici se chargeait de frapper en force, mais Romain Salin intervenait idéalement (18e). Dans la foulée, Jonathan David se jouait de la défense et obtenait un penalty pour une faute de Nayef Aguerd (23e). Une décision déjugée pour une position de hors-jeu de l'ancien joueur de La Gantoise. Pris à défaut, Rennes tentait de réagir avec une frappe d'Adrien Truffert sur la gauche de la surface nordiste, mais Zeki Çelik repoussait (27e). Le jeu se calmait par la suite et quelques petites fautes venaient perturber la fin de la première période. De loin, Sven Botman s'essayait même à un coup franc rapide du milieu de terrain, mais ça passait au-dessus du but de Romain Salin (45e +1). Au retour des vestiaires, on retrouvait un petit tempo. Solide, Lille parvenait à contenir une équipe rennaise qui manquait vraiment de tranchant dans le dernier tiers adverse.

Adrien Truffert cédait sa place à Romain Del Castillo (57e) tandis que Lille faisait entrer Jonathan Ikoné en lieu et place de Luiz Araujo (62e). Profitant de quelques espaces dans le dos de la défense, Lille poussait pour doubler la mise avec une frappe de Jonathan David trop croisée sur la droite (66e). Rennes répondait avec un bon mouvement d'Hamari Traoré prolongé par Steven Nzonzi (68e). Profitant d'une remise de Jonathan Bamba, Jonathan David tombait sur Romain Salin (72e). Timothy Weah (82e) et Jonathan Ikoné (83e) manquaient de peu de mettre à défaut la défense rennaise. Malgré ce déchet offensif, derrière ça tenait bien pour Lille - même si Clément Grenier a frappé un coup franc juste au-dessus du cadre en fin de match (90e +4) - qui s'impose 1-0 et revient à hauteur du PSG avec 45 points. Rennes reste cinquième à quatre point de Lyon qui joue face à Saint-Étienne à 21h (rencontre à suivre sur notre live commenté).

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté

Le classement de la Ligue 1