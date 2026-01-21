Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue des Champions

Liverpool : la réaction à chaud d’Arne Slot

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Arne Slot, nouveau coach avec Liverpool @Maxppp
Marseille 0-3 Liverpool

Après quatre matches nuls consécutifs, toutes compétitions confondues, Liverpool a renoué avec la victoire sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (3-0). Un excellent résultat qui replace les Reds dans le top 8. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur, Arne Slot.

La suite après cette publicité

«Cela aurait pu être un déplacement difficile, à cause des supporters, mais aussi à cause des joueurs et de l’entraîneur. Nous devions être très bons aujourd’hui, et nous l’avons été. Nous aurions dû mieux exploiter nos contre-attaques. Nous avons été très positifs dans le jeu. Nous avons marqué trois buts, et tout le monde sera plus positif que lorsque nous créons cinq occasions mais n’en marquons qu’une. Au cours des 13 derniers matchs sans défaite, nous n’avons été menés que pendant 54 minutes. Nous avons eu de nombreuses occasions de gagner plus tôt dans la partie aujourd’hui. Aujourd’hui, nous méritons probablement ce que nous avons obtenu. Nous n’avons pas été malchanceux comme cela a souvent été le cas cette saison. Je sais pourquoi nous ne sommes pas constants, et cela tient principalement au fait que lorsqu’un match est ouvert, c’est complètement différent de jouer contre un bloc bas. On ne peut pas comparer cela au match de ce soir, où les deux équipes veulent presser et jouer depuis l’arrière. Si nous sommes irréguliers, c’est parce que nous avons du mal avec les blocs bas», a-t-il confié.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Liverpool
Arne Slot

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Liverpool Logo Liverpool FC
Arne Slot Arne Slot
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier