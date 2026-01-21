Liverpool : la réaction à chaud d’Arne Slot

Après quatre matches nuls consécutifs, toutes compétitions confondues, Liverpool a renoué avec la victoire sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (3-0). Un excellent résultat qui replace les Reds dans le top 8. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur, Arne Slot.

La suite après cette publicité

«Cela aurait pu être un déplacement difficile, à cause des supporters, mais aussi à cause des joueurs et de l’entraîneur. Nous devions être très bons aujourd’hui, et nous l’avons été. Nous aurions dû mieux exploiter nos contre-attaques. Nous avons été très positifs dans le jeu. Nous avons marqué trois buts, et tout le monde sera plus positif que lorsque nous créons cinq occasions mais n’en marquons qu’une. Au cours des 13 derniers matchs sans défaite, nous n’avons été menés que pendant 54 minutes. Nous avons eu de nombreuses occasions de gagner plus tôt dans la partie aujourd’hui. Aujourd’hui, nous méritons probablement ce que nous avons obtenu. Nous n’avons pas été malchanceux comme cela a souvent été le cas cette saison. Je sais pourquoi nous ne sommes pas constants, et cela tient principalement au fait que lorsqu’un match est ouvert, c’est complètement différent de jouer contre un bloc bas. On ne peut pas comparer cela au match de ce soir, où les deux équipes veulent presser et jouer depuis l’arrière. Si nous sommes irréguliers, c’est parce que nous avons du mal avec les blocs bas», a-t-il confié.