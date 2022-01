Italie : Roberto Mancini va convoquer Mario Balotelli en sélection !

La suite après cette publicité

« Je quitterais la Turquie à pied maintenant si je savais que je serais dans l'équipe italienne en mars.» Certains avaient pris Mario Balotelli pour un fou lorsque, sur un live Twitch en novembre dernier, il avait déclaré qu'il voulait toujours faire son retour en sélection. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'attaquant est en passe de gagner un improbable pari. Selon les informations de Sky Sport Italia, il va être convoqué par Roberto Mancini afin de le récompenser de sa belle saison avec Adana Demirspor (7 buts, 2 passes décisives en 18 matches de Süper Lig).

Le sélectionneur s'apprête à organiser un stage de préparation à la fin du mois de janvier avec pour objectif final, les barrages pour la Coupe du monde prévus au mois de mars. La Squadra Azzurra aura fort à faire car elle s'est retrouvée dans la même partie de tableau que le Portugal pour une éventuelle finale le 29 mars. Avant cela, elle devra affronter la Macédoine du Nord 5 jours plus tôt. Il manquera un des deux derniers champions d'Europe lors du mondial au Qatar organisé à la fin de l'année (21 novembre-18 décembre).

Balotelli devra convaincre Mancini

Depuis quelques jours et notamment la grave blessure de Federico Chiesa, Mancini prépare son coup, alors que l'annonce devrait être officialisée dans la journée. Le sélectionneur a contacté l'attaquant de 31 ans à la mi-janvier pour tâter le terrain, et pourquoi pas, l'appeler en sélection, trois ans et demi après son dernier match contre la Pologne (7 septembre 2018). Il ne fallait pas le dire deux fois à l'ancien Marseillais, qui a de suite répondu présent. Mais attention, il ne s'agit pour le moment que d'un stage.

Ces quelques entraînements permettront à Mancini de voir où en est physiquement et mentalement l'international italien (14 buts en 36 sélections). C'est ensuite lors de sa liste du mois de mars qu'il choisira de rappeler définitivement le joueur au sein de la Nazionale. L'opportunité est belle pour «Super Mario», mais terriblement risquée pour lui, ainsi que pour le sélectionneur, surtout en cas d'échec à une qualification pour le Mondial, où le joueur serait impliqué. Moins d'un an après la victoire à l'Euro, plus dure serait la chute pour l'Italie et son coach.