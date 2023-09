Sergio Reguilon rejoint Manchester United en prêt

Manchester United tient enfin son nouveau latéral gauche. Après la blessure de l’Anglais Luke Shaw, victime d’une blessure musculaire et absent pour deux mois, les Red Devils ont tenté plusieurs pistes pour pallier cette absence, comme Nicolas Tagliafico (OL), Marco Alonso (Barça) ou encore Marc Cucurella (Chelsea). Finalement, c’est le défenseur espagnol Sergio Reguilon qui rejoint la formation mancunienne pour la saison à venir, et ce sous la forme d’un prêt.

«Dans la vie, il faut être prêt à tout et la chance de représenter ce grand club à l’histoire si illustre est une chance que je ne pouvais pas refuser. Après avoir parlé au manager, je sais ce qu’il attend de moi et je suis prêt à jouer mon rôle pour aider l’équipe à réussir. Je sais que je peux apporter ma contribution à Manchester United cette saison ; je suis prêt à me battre pour ce groupe et à montrer mes qualités à tout le monde», a déclaré le joueur de 26 ans.