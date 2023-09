Stade Rennais : Bruno Genesio réagit à la tentative de suicide d’Alexis Beka Beka

Présent en conférence de presse avant de défier le FC Nantes dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, Bruno Genesio est revenu sur la tentative de suicide d’Alexis Beka Beka, menaçant de se jeter du viaduc de Magnan sur l’autoroute A8, dans le sens Italie-Aix-en-Provence. Face aux journalistes, l’entraîneur du Stade Rennais a estimé que les clubs de football devaient progresser sur l’accompagnement des joueurs…

«Je suis au courant, on m’en a informé, je ne connais pas les raisons, mais peu importe à la limite. Je pense que c’est un domaine (l’accompagnement des joueurs) dans lequel on doit énormément progresser. Nous, on a aussi la chance depuis 2 ans de travailler avec des psychologues et des préparateurs mentaux et je pense que ça sera un élément de plus en plus important pour nos joueurs, à la fois pour le football, mais aussi pour leur vie extra football».