OM : le message d’adieu de Robinio Vaz

Robinio Vaz quitte l’Olympique de Marseille pour rejoindre l’AS Rome, comme nous vous l’avions révélé. L’attaquant, âgé de 18 ans, vit son premier grand transfert, après une demi-saison intéressante avec le club phocéen, qui l’a vu inscrire 4 buts. Le montant de l’opération est estimé à 25 M€. Sur Instagram, il a livré un message d’adieu aux supporters olympiens.

« Peuple Marseillais. Il est temps pour moi d’écrire ces quelques mots. Je veux d’abord dire merci. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers, et surtout à vous, les supporters marseillais pour l’amour, le soutien et l’énergie que vous m’avez donnés tout au long de cette aventure. Porter ce maillot a été une fierté et une expérience qui m’a fait grandir, sur le terrain comme en dehors. Je garderai des souvenirs forts de chaque moment passé ici. Aujourd’hui, un nouveau chapitre s’ouvre pour moi. C’est une décision importante pour la suite de ma carrière, prise avec respect et reconnaissance pour ce que j’ai vécu à Marseille. Merci pour tout. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt. Robinio Vaz », peut-on lire sur le compte Instagram du joueur, qui a été accueilli à Rome il y a quelques heures.