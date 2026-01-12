OM : accord total pour le transfert de Robinio Vaz à l’AS Roma

Sensible à l’approche de l’AS Roma pour Robinio Vaz (18 ans), l’Olympique de Marseille va se séparer de son grand espoir offensif. Auteur d’une première partie de saison très prometteuse (4 buts et 2 passes décisives en 14 apparitions en Ligue 1 cette saison), le jeune attaquant marseillais avait perdu des points dans la hiérarchie face à la concurrence d’Amine Gouiri et de Pierre-Emerick Aubameyang, mais aussi après avoir mis de côté une proposition de prolongation de contrat par le club phocéen (850 K€ brut par an).

Dernièrement, la situation du joueur a évolué avec de nombreux intérêts à son égard émanant d’Allemagne et d’Angleterre comme nous vous l’avions d’ailleurs révélé. Récemment, un nouveau courtisan est venu frapper à la porte du club phocéen. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses sont allées très vite puisque les discussions ont été entamées il y a quelques jours entre Medhi Benatia et Frederic Massara, les deux directeurs sportifs, et ont évolué de manière très positive ces dernières heures.

Robinio Vaz s’est mis d’accord avec l’AS Roma

Selon nos informations, les deux clubs viennent de trouver un accord total pour le prêt de Robinio Vaz à l’AS Roma, avec une option d’achat obligatoire. De son côté, le joueur s’est également mis d’accord avec le club de la capitale italienne pour un contrat de quatre saisons et demie. Le montant de l’opération est estimé aux alentours de 25 millions d’euros, bonus compris. Une somme considérable pour les caisses de l’Olympique de Marseille sur un joueur de 18 ans acheté 200 000 € seulement à Sochaux, il y a deux ans avec à la clé une plus-value qui va entrer dans l’histoire du club phocéen.

L’opportunité italienne chez l’actuel 4ème de Serie A dirigé par Gian Piero Gasperini, ressemble à un deal gagnant pour toutes les parties. Robinio Vaz va découvrir un nouveau challenge européen, dans un club toujours en lice pour le Scudetto, où il retrouvera du temps de jeu. Désireuse de se renforcer sur le mercato hivernal, la Roma avait d’abord exploré les pistes Joshua Zirkzee (Manchester United) et Giacomo Raspadori (Atlético), avant Robinio Vaz et devrait également valider l’arrivée de Donyell Malen pour compléter son attaque. Le futur ex-n°34 de l’OM est attendu dans les prochaines heures du côté de Rome pour procéder aux derniers détails liés au transfert et passer la traditionnelle visite médicale.