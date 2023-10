Barça : João Félix donne de ses nouvelles

Le FC Barcelone réalise la passe de trois. Confrontées au Shakhtar Donetsk dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des champions, les ouailles de Xavi l’ont emporté dans la douleur face aux Ukrainiens grâce à des réalisations de Ferran Torres et Fermin Lopez lors du premier acte avant la réduction du score de Georgyi Sudakov en seconde période (2-1). Malgré la victoire, le club catalan retenait son souffle après avoir constaté la sortie sur blessure de João Félix en fin de partie.

Titularisé aux côtés de Ferran Torres et Lamine Yamal sur le front de l’attaque barcelonaise, l’international lusitanien a été contraint de quitter la pelouse à la 76e minute. Visiblement plus de peur que de mal car le Portugais a tenu à donner des nouvelles rassurantes à l’issue du match. «Je vais bien ! C’est un succès ! Récupérez et préparez-vous pour le prochain match», a indiqué le principal intéressé via une publication sur son compte Instagram. De bon augure à quelques jours du Clasico face au Real Madrid comptant pour la 11e journée de Liga, samedi 28 octobre (16h15).