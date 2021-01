Arsenal : Martin Odegaard justifie son choix

La suite après cette publicité

Attendu en Espagne, du côté du Pays-Basque, à la Real Sociedad ou encore au Sevilla FC, c'est finalement du côté de la Premier League que Martin Odegaard a atterri. En effet, Mikel Arteta et Arsenal se sont rapidement positionnés sur le dossier et ont réussi à convaincre le Real Madrid de leur prêter l'élément. Un prêt donc, une énième fois puisque la Casa Blanca croit encore aux possibilités du Norvégien de réussir dans la capitale espagnole.

Mais place donc maintenant à la Premier League. Interrogé sur le site du club, Odegaard, 22 ans, s'est montré très élogieux envers son nouveau championnat : « je pense que c'est la plus grande ligue, surtout en Norvège, donc pour moi, ça a toujours été un rêve de jouer en Premier League et j'ai toujours aimé la façon dont Arsenal a joué et tout ce qui concerne le club. C'est donc un rêve devenu réalité à bien des égards ». Mais il a surtout quelques bons exemples.

Il était fan de Fabregas

« Il y avait beaucoup (de joueurs d'Arsenal que j'admirais, ndlr). Mais je pense que Fabregas, pour moi, était l'une de mes idoles quand j'ai grandi. Alors surtout lui. La façon dont il contrôle le jeu, la façon dont il a dicté le jeu, sa capacité à donner des passes décisives et aussi à marquer des buts. Tout sur son jeu. J'ai essayé d'apprendre autant que possible quand j'ai grandi en le regardant. C'était le meilleur joueur », s'est-il enthousiasmé.

En espérant maintenant qu'Odegaard réussira à s'imposer et à montrer ce qu'il avait montré à la Real Sociedad l'année passée. Peut-être, qui sait, qu'il prendra la maturité nécessaire pour revenir en force et impressionner Zinedine Zidane, s'il est toujours entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. En attendant, place aux actes et au talent !