JT Foot Mercato : l’incroyable razzia de l’Arabie Saoudite sur les Ballon d’Or

L’Arabie Saoudite, paradis des Ballon d’Or

« Je suis heureux ici, je veux rester ici, je vais rester ici. Et à mon avis, s’ils continuent à faire le travail qu’ils veulent faire ici pendant les cinq prochaines années, je pense que le championnat saoudien peut être l’un des cinq meilleurs championnats du monde. » Voilà ce qu’a déclaré Cristiano Ronaldo à l’occasion d’une interview accordée à la Saudi Pro League. Des mots forts qui ne sont visiblement pas passés inaperçus. Et oui, ce midi, le Real Madrid a annoncé le départ de Karim Benzema après 14 ans de bons et loyaux services ! Selon nos infos, c’est vers l’Arabie Saoudite qu’il va poursuivre sa carrière. Le dernier Ballon d’Or a cédé au pont d’or d’Al Ittihad où il percevra un salaire XXL de 200M d’euros par saison. Comme on vous l’a expliqué, le plan du pays du Golfe est de placer une grosse star dans chaque écurie. Et l’Arabie Saoudite ne compte pas faire les choses à moitié puisque le championnat saoudien vise des vainqueurs du Ballon d’Or. Vous le savez, Al Hilal pousse pour recruter le septuple ballon d’or Lionel Messi qui a vu son départ être officialisé hier. Selon nos informations, le club saoudien ne cache plus en coulisse sa grande confiance quant à la finalisation du dossier et de son arrivée prochaine à Riyad. Son arrivée est même espérée d’ici la fin de la semaine prochaine où un contrat historique l’attend. Comme on vous l’a révélé, on parle ici du plus gros contrat de l’histoire, soit 1,2 milliard d’euros sur 2 ans, soit 600 millions d’euros par an et soit plus du double que ce que touche actuellement CR7. Et visiblement, les anciens joueurs du Real Madrid ont la cote puisque Luka Modric est aussi ciblé. Selon okdiario, le Ballon d’Or 2018 a aussi reçu une offre folle avec un contrat de 120M d’euros sur trois ans. Si la tendance était à une prolongation avec le Real Madrid, le joueur de 37 ans pourrait lui aussi imiter Karim Benzema et réclamer son départ. Vous l’aurez compris, l’Arabie Saoudite a bien l’intention de faire une razzia sur le Vieux Continent !

Ugarte proche du PSG et de Chelsea

Il est l’un des premiers noms annoncés dans la capitale française cet été, il s’agit du milieu défensif du Sporting Lisbonne , Manuel Ugarte. Les négociations étaient en très bonnes voies, un accord avait même été trouvé, mais dernièrement, Chelsea a fait irruption dans ce dossier et semble désormais avoir une longueur d’avance. Comme le PSG, Chelsea est prêt à débourser 60M d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. Mais selon nos indiscrétions, la direction londonienne a augmenté son offre initiale et va surtout payer le mécanisme de solidarité en plus de la clause. Une somme que doit reverser le club qui vend son joueur aux clubs qui ont participé à la formation et à l’éducation du joueur. Pour le moment, le PSG ne veut pas s’aligner sur l’offre des Blues et l’accord ne tient plus. Si le clan du joueur de 22 ans verrait d’un bon œil l’option PSG, le Sporting acceptera de son côté la plus belle offre. La balle est dans le camp du club parisien.

Guardiola fan de Gundogan

Pep Guardiola a fait une sacrée déclaration d’amour à son capitaine Ilkay Gundogan qui sera en fin de contrat dans moins d’un mois ! Clairement, le coach de Manchester City veut voir son joueur rester. «Ilkay Gundogan sait ce que je pense, mais peut-être que certains d’entre vous le savent, nous sommes voisins. Pas des voisins de United, mais des voisins. Nous avons donc vécu au même étage pendant de nombreuses années, c’est donc un ami proche. Le joueur est exceptionnel, mais j’espère que nous pourrons terminer en beauté. Txiki Begiristain y travaille. J’espère que nous y parviendrons, parce que la saison a été exceptionnelle. J’ai participé à des moments importants. Je n’oublie pas Aston Villa, avec les deux buts qu’il a marqués, ni cette saison, où il a souvent marqué des buts importants. C’est pour cela qu’il est important, pour de nombreuses raisons».