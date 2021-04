Super League : Aleksander Ceferin cartonne Andrea Agnelli et Ed Woodward

Aleksander Ceferin ne décolère pas. Le président de l'UEFA a pris la parole pour évoquer la naissance de la Super League. Et s'il a menacé les futurs participants, clubs comme joueurs, le Slovène a aussi pointé du doigts certains des acteurs de cette initiative. Andrea Agnelli, patron de la Juventus et ancien président de l'ECA (Association des Clubs Européens), et Ed Woodward, vice-président de Manchester United, en ont pris pour son grade.

«Je n'ai jamais vu une personne mentir autant de fois et de manière aussi éhontée qu'il l'a fait. J'ai parlé avec lui samedi après-midi et il m'a dit que ce n'étaient que des mensonges. Les valeurs humaines s'évaporent face à la cupidité», a-t-il lancé, relayé par Goal et The Independent, avant de poursuivre. «Le vice-président de Manchester United, Ed Woodward, m'a appelé récemment et m'a dit qu'il était très enthousiaste et soutenait le nouveau système de la Ligue des Champions. La seule chose dont il souhaitait me parler, c'était le Fair-Play Financier. Et maintenant, il signe quelque chose de complètement différent». Colère.