OL : Endrick choque déjà tout le monde

C’est peut-être un des coups mercato les plus enthousiasmants de ces dernières années en Ligue 1. L’Olympique Lyonnais a ainsi enrôlé Endrick, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’arrivée du jeune attaquant du Real Madrid suscite beaucoup de hype, à Lyon mais en France de façon générale. En plus de relancer sa carrière et d’obtenir du temps de jeu en vue du prochain Mondial, le joueur formé à Palmeiras vient surtout renforcer un secteur offensif lyonnais un peu défaillant depuis le début de saison, avec un Martin Satriano assez moyen.

Le joueur lui-même est très optimiste pour cette nouvelle aventure qui s’offre à lui. « Au niveau de mes objectifs personnels, je veux aider Lyon à présent. Je veux jouer, je veux toujours gagner, je suis ici pour gagner des titres et aider l’OL à être en haut, arriver en phase finale. Je veux aider l’OL à être en haut en Ligue 1. Concernant la sélection brésilienne, tout le monde rêve d’y jouer. Grâce à Dieu, j’ai déjà pu porter ce maillot. Ces derniers temps, je n’ai pas pu. C’est Dieu qui a préparé ce chemin. Je vais tout faire pour y revenir », a-t-il indiqué lors de sa conférence de presse de présentation.

L’OL est bluffé

Et voilà que selon les informations du quotidien AS, l’attaquant de la Canarinha fait déjà forte impression à Lyon. Des sources du club rhodanien consultées par le journal espagnol expliquent qu’il affiche déjà un très haut niveau à l’entraînement, et qu’il s’est déjà bien intégré au groupe. Il est clairement en train de montrer l’étendue de ses qualités et de justifier toute la hype qu’il y a eu autour de son arrivée, tout comme il répond aux exigences du staff de Paulo Fonseca. Même si, évidemment, c’est lors des matchs qu’il devra être jugé.

Le média confirme, s’il y avait encore besoin, que l’attaquant va être énormément utilisé par l’entraîneur de l’OL, et qu’une place de titulaire lui est déjà assurée. C’était déjà le cas au moment de son arrivée, et ce qu’il montre à l’entraînement confirme l’Olympique Lyonnais dans son choix. On devrait avoir l’occasion de le voir ce week-end face au LOSC en Coupe de France…