OM : Pablo Longoria veut aussi faire venir un attaquant

André Villas-Boas en a étonné plus d'un. Hier en conférence de presse, l'entraîneur marseillais a concédé que le club s'était trompé dans le choix de Luis Henrique. Alors que l'OM cherchait un attaquant de pointe, c'est un joueur ce côté qui a été choisi. «On s'est raté parce que Luis ne sera pas ce joueur auquel nous avons pensé. Il va falloir faire quelque chose en janvier. On est content de sa venue. Vous avez regardé que City a fait venir un joueur de 17 ans, un Argentin à 17 M€. Ces joueurs, si tu laisses le temps, tu vas le payer cher. Pour le futur, Luis va beaucoup donner. Je lui laisse du temps» Il faut donc se mettre en quête d'un numéro neuf durant le mercato d'hiver, ce qu'a reconnu Pablo Longoria, le directeur du football de l'OM.

«On travaille ensemble. On a analysé beaucoup l’équipe tous les jours. La priorité est toujours d’améliorer l’équipe. C’est pour ça que nous sommes ouverts à travailler sur le mercato. On travaille sur différentes pistes. Je crois que l’effectif peut être amélioré. Recruter un 9 ? On travaille depuis quelques semaines dans l’objectif de nous améliorer. Il faut toujours être ambitieux et s’il y a des possibilités... Nous sommes en train de travailler sur différentes pistes pour le numéro 9. Un nom ? Je ne joue pas aux spéculations » a déclaré le dirigeant olympien au micro de la chaîne Téléfoot ce vendredi soir avant la rencontre de l'OM à Nîmes (à suivre en live commenté sur notre site).