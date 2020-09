Final 8 : Thilo Kehrer revient sur la défaite en finale contre le Bayern

Aligné au poste de latéral droit lors du Final 8 de Ligue des Champions le mois dernier avec le Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer a malgré la défaite parisienne en finale contre le Bayern (1-0), rapidement rejoint la sélection allemande entraînée par Joachim Löw pour le rassemblement et les matches de Ligue des Nations à venir. Le premier avait lieu hier soir contre l’Espagne et s’est soldé par un match nul (1-1). Aligné à un inhabituel poste de piston droit au sein du 3-5-2 concocté par le sélectionneur de la Mannschaft, l’ancien joueur de Schalke 04 s’est confié à l’issue de la rencontre au micro de SportBuzzer et a tenu à revenir sur cette finale perdue contre le Bayern.

«Bien sûr, j'ai été très déçu juste après la finale et dans les jours qui ont suivi, nous avions tout donné et essayé. Les Bavarois avaient plus de possession de balle, plus de contrôle sur le jeu, plus d'occasions - peut-être aurions-nous pu avoir un peu plus de chance, mais c'est maintenant de l'histoire ancienne. Physiquement parlant, nous avons eu une pause plus longue à cause de la pandémie de Coronavirus et de l’arrêt de la ligue française en mars, donc je ne me sens pas épuisé.»