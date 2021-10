Lille - Brest : les compositions sont tombées

La Ligue 1 se poursuit ce samedi avec la suite de la 11e journée. A domicile, Lille affronte une équipe de Brest en difficulté en ce début de saison. Les Dogues optent pour un 4-4-2 avec Ivo Grbic comme dernier rempart. Devant lui, Zeki Çelik, José Fonte, Tiago Djalo et Reinildo prennent place. Dans l'entrejeu, on retrouve Timothy Weah, Benjamin André, Xeka et Angel Gomes tandis que Jonathan David et Burak Yilmaz sont associés en attaque.

De son côté, Brest s'organise dans un 4-2-3-1 avec Marco Bizot dans les cages. Ronaël Pierre-Gabriel, Brendan Chardonnet, Christophe Hérelle et Jean-Kévin Duverne forment la défense. Le double pivot est assuré par Haris Belkebla et Hugo Magnetti. Seul en pointe, Steve Mounié est soutenu par Franck Honorat, Romain Faivre et Jérémy Le Douaron.

Les compositions

Lille : Grbic - Çelik, Fonte, Djalo, Reinildo - Weah, André, Xeka, Gomes - David, Yilmaz

Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle, Duverne - Belkebla, Magnetti - Honorat, Faivre, Le Douaron - Mounié

