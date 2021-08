L'AC Milan souhaite débarrasser Manchester City de Bernardo Silva

La suite après cette publicité

Dans neuf jours, le mercato estival 2021 touchera quasiment à sa fin. Le temps presse donc pour les écuries qui souhaitent se renforcer ou tout simplement les joueurs qui veulent aller voir ailleurs pour gagner du temps de jeu ou relever un nouveau défi. Et du côté de l'Etihad Stadium, ça risque encore de bouger dans la dernière ligne droite. Bien évidemment, l'objectif numéro 1 des Citizens se nomme Harry Kane, mais pour sortir plusieurs millions d'euros, les dirigeants mancuniens espèrent vendre quelques indésirables pour alléger la note.

Ce samedi, la presse britannique avançait que l'international espagnol Aymeric Laporte allait peut-être être sacrifié mais pas à n'importe quel prix, puisque le Daily Mail parlait de 70 millions d'euros en cas de départ. Et un autre nom était cité par le média local : Bernardo Silva. Après une longue saison avec 45 apparitions toutes compétitions confondues, le milieu de terrain portugais a vu notamment Jack Grealish débarquer chez les Skyblues, amenant une concurrence en plus. Du coup, un départ semble possible.

Un prêt de deux ans avec deux paiements

Durant ce mercato estival, l'international portugais (59 sélections, 7 buts) a longtemps été associé à l'Atlético de Madrid, Arsenal ou encore Tottenham pour faire baisser le prix demandé pour Harry Kane, mais il n'a pas encore bougé. Cependant, ça pourrait être pour bientôt. D'après les informations du Daily Star, l'AC Milan va foncer sur le joueur de 27 ans. Le média britannique affirme que les Rossoneri vont proposer un prêt de deux ans avec un paiement bien rôdé : un premier chèque de 17,5M€ lors de la signature du deal, et un autre de 35M€ lors de l'option d'achat obligatoire.

Ainsi, Manchester City devrait récupérer 45 millions de livres sterling, soit environ 52,5M€. Une opération qui pourrait plaire au principal concerné et au club anglais, qui avait dépensé 50M€ en 2017 pour l'arracher à l'AS Monaco. Alors Bernardo Silva va-t-il découvrir un nouveau championnat dans quelques jours après la Liga Bwin, la Ligue 1 et la Premier League ? L'AC Milan a en tout cas déjà pensé à tout pour tenter de séduire les Citizens.