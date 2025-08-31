Leicester : accord quasi-total avec Stuttgart pour Bilal El Khannouss

Depuis le début de l’été, Bilal El Khannouss est un joueur très convoité. Il faut dire que l’international marocain sort d’une saison pleine et réussie avec Leicester. Du moins sur le plan individuel. Car collectivement, les Foxes n’ont pas réussi à se maintenir dans l’élite du football anglais et sont donc descendus en Championship. Forcément, après des prestations remarquées, Bilal El Khannouss s’est retrouvé dans le viseur de plusieurs clubs européens lors de ce mercato. Pourtant, sa situation n’avait pas beaucoup évolué.

Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, Crystal Palace avait notamment montré un intérêt prononcé pour le joueur. Mais Leicester a refusé toutes les approches, toutes les offres, espérant plutôt placer son joueur en Arabie saoudite. Problème : pas question pour le milieu de 21 ans de rejoindre la Saudi Pro League. En Allemagne, Stuttgart avait également manifesté son intérêt en début de mercato, avec une offre d’environ 20 millions, refusée par Leicester, qui avait acheté son joueur 23 millions l’été dernier.

Accord entre les clubs

Mais le club allemand, comme nous l’expliquions, devait revenir à la charge après avoir vendu Nick Woltemade pour 90 millions à Newcastle. Selon nos informations, Stuttgart a bien formulé une nouvelle offre d’environ 30 millions d’euros. Et cette fois, Leicester, qui ne pouvait pas compter sur son joueur lors des premières journées de Championship, a fini par accepter. Un accord quasi total a été trouvé entre les deux clubs selon nos indiscrétions. Il ne reste que des détails.

Bilal El Khannouss avait, lui aussi, donné son accord au club allemand pour contrat de 4 ans. Il est attendu dans les prochaines heures en Allemagne pour passer la traditionnelle visite médicale et signer son contrat. Le dossier aura duré de longues semaines, mais le dénouement est finalement positif pour l’international marocain (22 sélections), qui va désormais pouvoir exprimer ses qualités en Bundesliga. De son côté, Stuttgart réalise un très joli coup en renforçant son milieu de terrain.