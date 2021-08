Raphaël Varane s'en va à Manchester United

La suite après cette publicité

C'est l'un des transferts de l'été. Arrivé en 2011 au Real Madrid, Raphaël Varane quitte le club de la capitale espagnole pour s'en aller en Angleterre. Le défenseur central a dit oui à Manchester United, qu'il rejoint pour environ 60 M€. Il vient de signer officiellement un contrat de 4 ans avec le club anglais où il devrait former la charnière centrale en compagnie d'Harry Maguire.

«Manchester United est ravi d’annoncer la signature de Raphaël Varane, le gardant au club jusqu’en juin 2025. Varane, 28 ans, est l’un des joueurs les plus décorés du football mondial et a amassé plus de 19 trophées dans sa carrière jusqu’à présent, dont quatre Ligues des champions, trois titres espagnols et la Coupe du monde 2018.», informe le communiqué de Manchester United. Le Français devient le second plus gros transfert de son nouveau club cet été, après Jadon Sancho, arrivé lui contre 85 M€ depuis le Borussia Dortmund.

Varane, grosse recrue défensive de MU

Ce mouvement était en pourparlers depuis quelques semaines déjà. En fin de contrat en 2022 du côté du Real Madrid, le champion du monde 2018 a tenté de forcer la main à la Casa Blanca pour obtenir une grosse revalorisation. Malgré d'intenses négociations, la direction n'a pas cédé et a préféré vendre le joueur, plutôt que de le voir partir libre dans un an.

À 28 ans et après dix ans passés en Espagne, Raphaël Varane quitte un club où il a tout gagné et notamment 4 Ligues des Champions. Transféré du RC Lens contre 10 M€ en 2011, il a eu le temps d'apprendre et de passer dans une autre dimension aux côtés des Pepe et autre Sergio Ramos. Ce dernier est d'ailleurs lui aussi parti cet été, au PSG. C'est donc toute la défense centrale madrilène qui est à reconstruire.