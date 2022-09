Barça-Elche : les compositions officielles

A partir de 16h15, le FC Barcelone accueille Elche pour le compte de la sixième journée de Liga (un match à suivre en direct sur Foot Mercato). Les Catalans, deuxièmes avec 13 points, ont très bien débuté leur saison avec quatre victoires et un match nul en cinq journées. Les hommes de Xavi veulent poursuivre sur cette voie et visent un cinquième succès d'affilée en championnat ce samedi. De son côté, Elche souffre en Liga. Derniers avec un seul petit point au compteur et déjà quatre défaites, les coéquipiers de Javier Pastore sont toujours à la recherche d'un premier succès cette saison.

Pour cette rencontre, Xavi ne compte qu'un absent : Sergi Roberto. L’entraîneur du Barça fait quelques changements suite à la défaite à Munich contre le Bayern en Ligue des champions (0-2) mais maintient sa confiance envers les Français Koundé et Dembélé. Garcia et Baldé sont alignés en défense et Kessie et De Jong sont titularisés au milieu. Devant, Depay débute. Côté Elche, Francisco opte pour une défense à cinq avec le retour de blessure de Verdu derrière. Remplaçants le week-end dernier, Morente, Guti et Fidel sont alignés dans l'entrejeu alors que Boyé sera seul en pointe. A noter que Pastore est remplaçant et que Lirola, prêté par l'OM, est blessé.

Les compositions officielles

Barça : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Eric Garcia, Baldé – Pedri, Kessie, De Jong – Dembélé, Lewandowski, Memphis

Elche : Badía - Palacios, Verdú, Bigas, John, Clerc - Tete Morente, Gumbau, Raúl Guti, Fidel - Boyé