Valère Germain se livre sur son passage à l'OM

Dans un entretien accordé à L'Équipe, l'attaquant du Montpellier HSC Valère Germain est revenu sur son passage à l'Olympique de Marseille et semble en garder de bons souvenirs : «C'est un grand club, avec beaucoup d'attentes. Partout où on allait, on avait l'impression de jouer à domicile. On en demande toujours plus aux joueurs. Mais on le sait avant de signer et je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que c'était une belle expérience. »

Le champion de France 2017 avec l'AS Monaco s'est également livré sur sa fin de saison à l'OM, qui a en quelque sorte précipité son départ libre de tout contrat : «Sampaoli avant des choix différents. Il faut les respecter. C'était un peu long sur la fin, il y a eu des jours plus compliqués que d'autres. Mais j'ai toujours été à fond à l'entraînement, à pousser les titulaires pour que l'équipe ait les meilleurs résultats possibles. Je n'ai pas d'amertume ou de regret. »