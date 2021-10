Montpellier : Mamadou Sakho savoure son grand retour gagnant en Ligue 1

«Mamadou Sakho amène sa force tranquille, son discours, son expérience, il a une vraie influence sur les jeunes et aussi sur le groupe en général.» En deux mois seulement, Mamadou Sakho s'est mis tout le monde dans la poche à Montpellier, comme son entraîneur Olivier Dall'Oglio, qui s'appuie sur son expérience pour guider les jeunes pousses du club. Aussitôt l'ancien Parisien arrivé au club et prêt physiquement, le technicien s'est appuyé sur lui. En six titularisations en championnat (533 minutes), le gaucher dispose déjà d'un bon bilan de 3 victoires, 2 nus et 1 défaite pour 7 buts encaissés.

L'international français (29 sélections, 2 buts) confirme face à la presse ce vendredi, à deux jours d'un déplacement périlleux à Monaco, qu'il est déjà comme un poisson dans l'Hérault. «Je suis content d’être là, il y a un très bon groupe. Personnellement, je me sens bien. Physiquement aussi, j’ai beaucoup travaillé. (...) Le projet a beaucoup joué sur ma venue ici, ça m’a parlé directement. L’image que j’avais avant d’arriver ici, celle d'un club familial», assure le défenseur qui a signé un contrat jusqu'en 2024, emballé par certains de ses coéquipiers comme son capitaine Téji Savanier.

Sakho n'a pas fait une croix sur les Bleus

«Je le mets dans mes tops 10 des joueurs que j’ai connus» ou son jeune coéquipier (19 ans) en défense centrale Maxime Estève, «un jeune très talentueux, très à l’écoute, et il travaille beaucoup, il m’a posé pas mal de questions.» Il faut dire que 8 saisons de Premier League à Liverpool et Crystal Palace pèsent sur un CV, surtout auprès des joueurs sans expérience. Outre ses belles performances avec le MHSC, l'ancienne idole du Parc des Princes profite à fond de cette nouvelle aventure. «On fait un métier exceptionnel, il faut en avoir conscience, il faut kiffer, le football c’est un kif. »

Et même si Montpellier ne joue pas encore les premiers rôles en Ligue 1, surtout après le départ tardif de Gaëtan Laborde à Rennes et celui en plus d'être polémique d'Andy Delort à Nice, Sakho se fixe encore des objectifs très élevés, comme retrouver l'équipe de France qu'il n'a plus côtoyée depuis novembre 2018. «Si les Bleus n'étaient pas dans un coin de ma tête, j’aurais arrêté ma carrière cet été sincèrement. C’est toujours un objectif, ce qui m’aide à travailler. Quand on n’a pas d’objectifs, ça ne sert plus à rien d’être sur un terrain de foot. Je ne vais pas m’en cacher, j’ai 31 ans, je ne suis pas un enfant. Je me sens en peine forme, je travaille en espérant reporter ce maillot.» Le message est passé...